Malacia gây ấn tượng mạnh

Các cầu thủ MU đồng loạt lên tiếng xin HLV Ruben Amorim cho Tyrell Malacia được trở lại thi đấu.

Malacia ban đầu bị Amorim gạt khỏi kế hoạch.

Trước mùa 2025/26, Rashford, Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho và Malacia bị buộc phải tập riêng do không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Amorim. Rashford sớm sang Barcelona, còn Sancho, Antony và Garnacho đợi đến ngày cuối kỳ chuyển nhượng mới lần lượt gia nhập Aston Villa, Real Betis và Chelsea.

Riêng Malacia là người duy nhất ở lại Old Trafford, sau khi thương vụ cho mượn tới Elche đổ bể vào phút chót. Hậu vệ người Hà Lan, vốn nghỉ thi đấu hơn một năm vì chấn thương đầu gối nặng, miệt mài tập luyện và dần lấy lại thể trạng.

Nỗ lực ấy được đền đáp khi anh bất ngờ có tên trong danh sách thi đấu của MU trong trận thắng Brighton tháng trước. Sau trận, HLV Amorim lên tiếng ca ngợi: "Nếu bạn nỗ lực, bạn sẽ được chơi cho MU. Malacia làm việc rất tốt và thích nghi nhanh với đội".

Theo The Athletic, việc Malacia được tái hòa nhập không chỉ nhờ chuyên môn, mà còn bởi sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đồng đội. Nhiều cầu thủ MU lên tiếng bênh vực và khẳng định Malacia xứng đáng được trao cơ hội sau khi chứng kiến anh tập luyện trong suốt nhiều tháng.

Amorim được cho là lắng nghe ý kiến của các trụ cột và đồng ý cho Malacia trở lại với đội một. Quyết định được xem là một bước đi mềm mại nhưng khôn ngoan của Amorim, vừa củng cố niềm tin phòng thay đồ, vừa gửi đi thông điệp rõ ràng rằng ở MU, không ai bị bỏ rơi nếu biết chiến đấu vì màu áo đỏ.

Malacia là tân binh đầu tiên dưới triều đại Erik ten Hag tại MU. Anh gây ấn tượng mạnh trong mùa ra mắt với 39 trận. Nhưng chấn thương nghiêm trọng khiến anh nghỉ thi đấu tới 550 ngày. Đến tháng 11/2024, Malacia mới trở lại.