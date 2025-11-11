Doku khuấy đảo Premier League

Không chỉ là cầu thủ chạy cánh, Doku là ngọn lửa của Man City. Anh mang đến tốc độ, sự sáng tạo và thứ năng lượng khiến HLV Pep Guardiola cũng phải ngỡ ngàng.

Jeremy Doku đang thổi một luồng sinh khí mới vào Manchester City. Anh không còn là “Robin” bên cạnh Erling Haaland. Doku đang trở thành trung tâm của mọi pha tấn công, biểu tượng cho thứ bóng đá tốc độ, kỹ thuật và trực diện mà Pep Guardiola đang tái tạo ở Etihad.

Trận thắng Liverpool 3-0 thuộc vòng 11 Premier League tối 9/11 là minh chứng rõ ràng nhất. CBS Sports gọi đó là “một trong những màn trình diễn hay nhất từng thấy ở Premier League”. Trong khi đó, Pep Guardiola cũng không tiếc lời: “Doku có những phẩm chất đặc biệt. Cậu ấy luôn lắng nghe, luôn muốn hoàn thiện. Cậu ấy mạnh mẽ và đầy năng lượng”.

Những lời ấy không phải xã giao. Bởi trước hàng thủ chắc chắn của Liverpool, Doku đã chơi như thể anh đang khiêu vũ.

Mỗi pha chạm bóng của cầu thủ người Bỉ đều khiến Conor Bradley và Ibrahima Konate bối rối. Anh thực hiện 8 pha rê bóng, thành công tới 7 lần, con số phản ánh sự áp đảo tuyệt đối. Một trong số đó mang về quả phạt đền cho Man City. Haaland sút hỏng, nhưng Doku vẫn tiếp tục hành hạ đối thủ. Anh tạo ra 3 đường chuyền mở ra cơ hội, rồi tự mình khép lại đêm rực rỡ bằng một siêu phẩm.

Phút ấn tượng nhất đến khi Doku loại bỏ Konate, ngoặt bóng vào trung lộ và cứa lòng từ rìa vòng cấm. Quả bóng găm thẳng vào góc xa khung thành Mamardashvili. Cú sút ấy làm cả Etihad vỡ òa. Đó là bàn thắng thứ ba của Doku mùa này, và là lần thứ bảy anh góp dấu giày vào các bàn thắng của Man City.

Theo Opta, Doku là cầu thủ đầu tiên kể từ Eden Hazard năm 2019 vừa ghi bàn, vừa thắng hơn 10 pha tranh chấp, hoàn tất hơn 7 pha rê bóng, tạo hơn 3 cơ hội và có hơn 3 cú sút trúng đích trong một trận Premier League. Con số không chỉ nói lên phong độ, mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng của anh trong hệ thống của Guardiola.

Pep từng tìm kiếm sự sáng tạo bên cánh trái từ Leroy Sane, Raheem Sterling rồi Jack Grealish. Nhưng chỉ đến khi Doku xuất hiện, hành lang ấy mới thực sự trở nên khó lường. Anh mang đến thứ năng lượng mà Guardiola từng có ở những ngày đầu với Barcelona, thứ bóng đá dựa trên bản năng, tốc độ và đột phá.

Doku không chỉ rê bóng giỏi. Anh còn biết khi nào nên dừng, khi nào nên chuyền. Những quyết định của anh giờ chín chắn hơn nhiều so với thời ở Rennes. Anh phối hợp nhịp nhàng với Haaland và Foden, và đôi khi tự mình mở toang thế trận. Ở tuổi 23, cầu thủ người Bỉ đang cho thấy giá trị của bản hợp đồng 60 triệu euro.

Trong bức tranh Man City sau cú ăn ba, Doku chính là gam màu mới. Anh không phải phần phụ của cỗ máy. Anh là nguồn điện khiến nó vận hành ở công suất cao nhất. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ này, sẽ chẳng ai còn gọi anh là “Robin” nữa, bởi Manchester City giờ có thêm một siêu anh hùng thực thụ mang tên Doku.