Doku sa sút, Pep vỗ về bằng cả tấm lòng

Trận derby thành Manchester thuộc vòng 31 Premier League tối 6/4 khép lại với kết quả hòa không bàn thắng và màn trình diễn nhạt nhòa của cả hai đội. Nhưng giữa bối cảnh ấy, một hình ảnh đẹp thu hút sự chú ý của giới mộ điệu: Pep Guardiola tiến đến an ủi Jeremy Doku - học trò vừa trải qua một trận đấu đầy thất vọng.

Máy quay của DAZN ghi lại khoảnh khắc HLV trưởng Manchester City nhẹ nhàng đến bên cầu thủ người Bỉ, người vẫn còn giữ vẻ mặt trầm lặng và ánh mắt xa xăm. Doku hiểu rõ mình không có màn trình diễn tốt, và điều đó hiện rõ trên gương mặt anh. Guardiola, bằng sự thấu cảm và kiên nhẫn, đặt tay lên vai Doku, chia sẻ nhẹ nhàng về một vài tình huống trên sân.

Khi cả hai cùng tiến đến khu vực cổ động viên Man City để cảm ơn, Guardiola bất ngờ hôn nhẹ lên đầu Doku - một hành động thể hiện sự quan tâm chân thành, trước khi vỗ vai anh đầy động viên. Trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt với nhiều áp lực, đây là minh chứng cho phong cách lãnh đạo gần gũi và đầy nhân văn của Pep.

Cộng đồng mạng lập tức chia sẻ hình ảnh này, gọi đó là "khoảnh khắc ấm lòng" giữa một mùa giải đầy giông bão của Man City. Nhưng với những ai theo dõi Guardiola lâu năm, đây không phải là điều bất ngờ.

Trước đây, khi còn dẫn dắt Bayern Munich, Pep từng khiến cả châu Âu xúc động với hình ảnh ông giảng giải cho Joshua Kimmich ngay sau một trận đấu với Dortmund. Khi ấy, Kimmich mắc lỗi chiến thuật và được Pep khích lệ: "Cậu chơi rất tốt, Josh. Tôi đã tin cậu làm được". Sau này, Kimmich tiết lộ đó là khoảnh khắc giúp anh thay đổi toàn bộ tư duy chơi bóng.

Hiện tại, Man City trải qua mùa giải đầy thách thức, với kết quả hòa trước Man Utd khiến họ tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 5 trên BXH. Dù còn nhiều trận đấu phía trước, áp lực đang ngày một lớn khi Aston Villa và Newcastle bám sát ngay phía sau.

Tuy nhiên, những hành động như với Doku cho thấy Guardiola không chỉ là một chiến lược gia tài ba, mà còn là một người thầy luôn đồng hành cùng học trò trong cả những khoảnh khắc khó khăn nhất.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.