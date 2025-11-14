Ý tưởng điên rồ của Pep Guardiola

Thuyền trưởng của Man City có ý định đưa Jude Bellingham về Etihad trong tương lai gần.

Pep muốn có Bellingham.

Fichajes đưa tin Pep Guardiola đề xuất một thỏa thuận trao đổi gây chấn động, bao gồm Rodri và một khoản tiền lớn, để đổi lấy ngôi sao trẻ của Real Madrid, Jude Bellingham.

Theo Transfermarkt, Rodri đang được định giá 90 triệu euro. Man City sẽ bù thêm khoản tiền để nâng tổng giá trị thương vụ lên thành 150 triệu euro. Đây được xem là nỗ lực mạnh mẽ nhất của Manchester City nhằm chiêu mộ cầu thủ người Anh, người đang được đánh giá là một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế giới.

Guardiola từ lâu đã bị cuốn hút bởi lối chơi thông minh, mạnh mẽ và sáng tạo của Bellingham. Ở tuổi 22, anh không chỉ là tương lai của bóng đá Anh mà còn là nhân tố trung tâm trong lối chơi của Real Madrid. Pep tin rằng Bellingham sẽ hoàn toàn phù hợp với hệ thống chiến thuật của mình, trở thành mảnh ghép giúp Man City duy trì vị thế tại Premier League và tiến xa hơn ở Champions League.

Tuy nhiên, Real Madrid lại có lập trường rõ ràng: Bellingham không phải để bán. Chủ tịch Florentino Perez và HLV Xabi Alonso xem anh là trụ cột của dự án dài hạn. Dù đánh giá rất cao Rodri, Real vẫn từ chối mọi khả năng đánh đổi, bất kể giá trị chuyển nhượng hấp dẫn.

Về phía Man City, Guardiola tin rằng sự phát triển của Nico Gonzalez có thể bù đắp cho sự ra đi của Rodri. Nhưng yêu cầu đưa Bellingham vào đàm phán khiến thương vụ gần như không thể thực hiện.