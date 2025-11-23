Man City mất 3 triệu bảng vì Pep nói lâu

HLV Man City, Pep Guardiola vừa mỉa mai Premier League sau hàng loạt án phạt vì… chậm giờ.

Pep rất tỉ mỉ trong phong cách.

Pep Guardiola trở thành tâm điểm trước vòng đấu cuối tuần khi tiết lộ Man City phải trả tổng cộng 3 triệu bảng trong hai mùa gần nhất chỉ vì… vào sân muộn sau giờ nghỉ. Những bài nói chuyện chiến thuật vốn nổi tiếng là tỉ mỉ của Guardiola khiến đội bóng nhiều lần trễ giờ, trong đó có trận bị chậm tới 2 phút 24 giây. Kết thúc mùa giải trước, án phạt dành cho Man City lên đến 1 triệu bảng.

Ở mùa 2023/24, Man City cũng bị phạt 2,09 triệu bảng vì 22 lần chậm giờ. Premier League khẳng định việc các trận đấu bắt đầu đúng giờ là yêu cầu bắt buộc để duy trì “chuẩn chuyên nghiệp cao nhất” cũng như phục vụ công tác truyền hình.

Không chỉ trong thi đấu, quy định giờ giấc còn siết chặt cả với truyền thông. Trước chuyến làm khách Newcastle, Guardiola buộc phải dời họp báo từ đầu giờ chiều lên 9h sáng để tránh vượt mốc 13h30 - thời điểm mà chỉ cần trễ vài phút là án phạt lại ập xuống. “Nếu tôi bắt đầu sau 14h, họ sẽ phạt tôi hoặc phạt CLB”, Guardiola chia sẻ. “Ở chung kết Champions League, họ làm show ca nhạc rồi bắt đầu muộn, vậy tại sao không phạt ca sĩ? Nhưng luật là luật”.

Guardiola nói trong tiếng cười nhưng không giấu được sự châm biếm. Ông thừa nhận đôi khi chỉ trễ một phút nhưng Premier League vẫn cứng rắn. “Giải đấu luôn hoàn hảo trong chuyện này”, ông nói mỉa.

Chuyện các CLB bị phạt nặng vì chậm giờ không mới. Năm 2012, Man City từng bị UEFA phạt 30.000 euro dù ra sân muộn… dưới một phút trong trận gặp Sporting Lisbon. Cùng mùa giải, Porto cũng chỉ bị phạt 20.000 euro trong vụ cổ động viên phân biệt chủng tộc với Mario Balotelli, sự so sánh khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính hợp lý của các mức phạt.

Bên cạnh câu chuyện “đắt đỏ” ở hậu trường, Guardiola còn khiến người hâm mộ chú ý khi nói về tương lai của Erling Haaland trong cuộc đua phá kỷ lục Premier League. Tiền đạo người Na Uy đang đứng trước cơ hội cán mốc 100 bàn ngay tại St James’ Park, nơi Alan Shearer được tôn vinh bằng tượng đồng và quán bar mang tên ông.

“Haaland có sự bền bỉ phi thường. Những cầu thủ ghi bàn qua nhiều mùa giải mới thật sự đáng nể”, Guardiola nhận xét. “Không cần biết toán cũng hiểu rằng nếu cậu ấy tiếp tục duy trì phong độ và ở lại đủ lâu, cậu ấy sẽ tiến gần Harry Kane và Alan Shearer”.

Trong lúc Man City chật vật với các án phạt kỳ lạ, Haaland vẫn tiến đều trên hành trình ghi dấu ở Premier League, như một lời nhắc rằng những phút chậm trễ ở đường hầm đôi khi còn rẻ hơn giá trị mà anh mang lại trên sân.