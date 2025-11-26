Neymar nghỉ hết năm 2025

Neymar lại dính chấn thương, khiến tương lai ở Santos và giấc mơ góp mặt tại World Cup 2026 tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

Neymar lại phải nghỉ thi đấu. Ảnh: Reuters.

Theo Globo, Neymar sẽ vắng mặt trong phần còn lại của năm 2025 vì chấn thương đầu gối. Phát biểu sau trận hòa 1-1 trước Internacional, HLV Juan Pablo Vojvoda cho biết cựu sao PSG gặp vấn đề từ trước trận đấu với Mirassol và cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn trong tuần qua.

“Neymar luôn muốn ra sân, nhưng lần này cậu ấy biết mình không đủ trạng thái để đáp ứng cường độ trận đấu", ông Vojvoda nói.

Cơn ác mộng chấn thương của Neymar lại tiếp diễn. Từ mùa 2013/14, ngôi sao người Brazil dính 45 chấn thương khác nhau, phải nghỉ thi đấu tổng cộng 265 trận trong 1.429 ngày.

Kể từ khi trở lại khoác áo Santos, Neymar mới ghi 7 bàn và đóng góp 3 kiến tạo sau 25 trận. Hành trình tìm lại phong độ của anh liên tục bị gián đoạn bởi các đợt nghỉ thi đấu do chấn thương.

Hợp đồng của Neymar sẽ hết hạn vào cuối năm, nhưng đôi bên vẫn chưa bắt đầu đàm phán gia hạn. Chủ tịch Marcelo Teixeira cho biết Santos muốn giữ chân Neymar, nhưng quyết định phụ thuộc vào tâm trạng và tình trạng sức khỏe của anh.

Ở đội tuyển Brazil, HLV Carlo Ancelotti cũng thận trọng khi nói về tương lai Neymar: “Cậu ấy nằm trong danh sách mở rộng. Neymar có 6 tháng để chứng minh phong độ, nhưng hiện tại cậu ấy cần thi đấu liên tục và đạt trạng thái thể lực tốt. Trong bóng đá hiện đại, chỉ có tài năng thôi là chưa đủ".

