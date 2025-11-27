Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar mạo hiểm sự nghiệp

  • Thứ năm, 27/11/2025 18:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo người Brazil khiến tất cả kinh ngạc khi quyết định “đánh cược” sự nghiệp chỉ để được ra sân trong trận đấu sắp tới của Santos.

Cơn ác mộng chấn thương của Neymar lại tiếp diễn.

Theo UOL Sporte, Neymar bị rách sụn chêm ở đầu gối trái. Đội ngũ y tế và ban huấn luyện Santos khuyên anh dừng thi đấu ngay lập tức và tiến hành phẫu thuật nội soi, một ca mổ đơn giản chỉ cần khoảng 1 tháng để hồi phục hoàn toàn. Nhưng Neymar từ chối.

Hôm 27/11, ngôi sao người Brazil xuất hiện trên sân tập của Santos và hoàn thành 100% buổi tập, tham gia đầy đủ các bài tập thể lực, chiến thuật lẫn dứt điểm. Không một dấu hiệu nào cho thấy anh đang đau.

Những nguồn tin thân cận cho biết Neymar muốn mạo hiểm để có thể ra sân cho Santos, giúp đội trong cuộc chiến trụ hạng cam go sắp tới.

Santos đang vật lộn ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng giải VĐQG 2025, vị trí sẽ phải xuống hạng. Họ kém nhóm trụ hạng 1 điểm trong bối cảnh giải còn 3 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Trước đó, phát biểu sau trận hòa 1-1 trước Internacional, chính HLV Santos ông Juan Pablo Vojvoda cho biết Neymar gặp vấn đề từ tuần trước và cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn trong tuần qua.

Khi đó, xuất hiện thông tin Neymar phải nghỉ thi đấu hết năm. Song, anh quyết định hoãn phẫu thuật, bất chấp nguy cơ làm tổn thương nặng thêm, có thể ảnh hưởng lâu dài đến đầu gối và rút ngắn sự nghiệp đỉnh cao của mình.

Quyết định này khiến người hâm mộ vừa lo lắng vừa thán phục. Nhiều người cho rằng đây là minh chứng cho tình yêu bóng đá mãnh liệt của Neymar, nhưng cũng không ít ý kiến chỉ trích anh đang quá liều lĩnh với đôi chân của mình.

