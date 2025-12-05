Hojlund mất cảm giác ghi bàn

Tiền đạo người Đan Mạch, Rasmus Hojlund đang lún sâu vào giai đoạn phong độ chạm đáy: 8 trận liên tiếp tịt ngòi, dù trong đó có tới 6 lần anh được xếp đá chính.

Rasmus Hojlund tiếp tục nối dài chuỗi trận tịt ngòi trong màu áo Napoli suốt hai tháng qua.

Hôm 4/12, Hojlund được tung vào sân khi Napoli gặp bế tắc trước đội bóng yếu Cagliari ở vòng 16 đội Coppa Italia. Thế nhưng, tiền đạo người Đan Mạch một lần nữa không thể tỏa sáng. Trong 22 phút thi đấu sau khi vào sân từ ghế dự bị, Hojlund không thể tạo khác biệt.

May cho Napoli là họ vẫn vượt qua đối thủ nhờ chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức. Phong độ của nhà đương kim vô địch Serie A đang ổn định trở lại sau giai đoạn thất thường, với 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Song, với cá nhân Hojlund, anh không thể vui. Lần gần nhất tiền đạo người Đan Mạch ghi bàn cho Napoli đến từ đầu tháng 10. Trong hai tháng qua, Hojlund trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thể tìm thấy mành lưới đối phương, trong đó có 6 trận anh được xuất phát từ đầu.

Sau khởi đầu ấn tượng với 5 bàn thắng trong 6 trận đầu tiên khoác áo Napoli, phong độ của Hojlund giảm sút rõ rệt trong những tuần gần đây. Hojlund gặp chấn thương nhẹ sau trận thắng 3-1 trước Atalanta tại Serie A hôm 22/11.

Từ niềm hy vọng lớn trên hàng công, tiền đạo người Đan Mạch dần đánh mất sự tự tin cũng như khả năng gây đột biến.

Tuy nhiên, Hojlund vẫn được HLV Antonio Conte điền tên vào đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với Qarabag. Điều này có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh ở Champions League vừa qua.

Dù vậy, chấn thương có lẽ chỉ là một phần. Tiền đạo người Đan Mạch không còn nhận được những cơ hội ngon ăn như từ đầu mùa, bên cạnh việc các đối thủ ở Serie A nghiên cứu và "chăm sóc" anh kỹ hơn.

Ngoài ra, HLV Antonio Conte dường như muốn Hojlund chơi rộng và đóng góp cho đội bóng hơn là tập trung vào màn trình diễn cá nhân. Hai trận gần nhất ở Serie A, Hojlund có hai kiến tạo giúp Napoli chiến thắng.

Đặc biệt, pha kiến tạo bàn quyết định trước Roma của Hojlund được giới chuyên môn đánh giá cao. Chính vì thế, mọi thứ không hẳn quá tệ với chân sút này. Thế nhưng, nếu Hojlund muốn lấy Napoli làm bước đệm để tìm lại bản năng săn bàn và củng cố thành tích cá nhân, mọi thứ đang không như ý anh mong muốn.

Serie A không phải mảnh đất dễ để ghi bàn với Hojlund, và chuỗi 8 trận liên tiếp không ghi bàn cho thấy chân sút người Đan Mạch đang phần nào vỡ mộng.

