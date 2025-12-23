MU đã sai khi thay Hojlund bằng Sesko?

Chính sách chuyển nhượng của MU một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi, khi những con số thống kê mới nhất cho thấy sự đối lập rõ rệt giữa hai tiền đạo đã và đang thi đấu cho CLB.

Hojlund tỏa sáng ở Napoli. Ảnh: Reuters.

Việc bán Rasmus Hojlund để mang về Benjamin Sesko đang khiến ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đối mặt với nhiều dấu hỏi, đặc biệt trong bối cảnh phong độ của hai chân sút này đang đi theo những hướng hoàn toàn trái ngược.

Rạng sáng 23/12, Hojlund cùng Napoli vừa đăng quang tại Siêu cúp Italy. Từng bị đánh giá là không đáp ứng được kỳ vọng tại Old Trafford, chân sút người Đan Mạch lại liên tục lập công và có danh hiệu đầu tay cho CLB mới chỉ sau chưa đầy nửa năm gia nhập.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Hojlund ghi 12 bàn thắng và đóng góp 3 kiến tạo cho Napoli, trở thành một trong những nhân tố tấn công nổi bật của CLB đang thi đấu tại Serie A.

Trái ngược với Hojlund, Sesko lại chưa tạo ra được dấu ấn tương xứng với kỳ vọng. Dù sở hữu thể hình, tốc độ và tiềm năng phát triển lớn, tiền đạo người Slovenia mới chỉ ghi được 2 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo kể từ đầu mùa.

Sesko gặp khó tại MU. Ảnh: Reuters.

Hiệu suất này bị đánh giá là quá thấp đối với một trung phong được trao trọng trách dẫn dắt hàng công của đội bóng giàu tham vọng như MU. Quan trọng hơn, Sesko chưa cho thấy dấu hiệu có thể thay thế Hojlund để gánh vác hàng công “Quỷ đỏ”.

Sự chênh lệch về phong độ giữa hai cầu thủ nhanh chóng tạo nên làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở cá nhân Sesko, mà còn xuất phát từ cách MU sử dụng cầu thủ cũng như môi trường thi đấu thiếu ổn định tại Old Trafford.

Trong khi đó, Hojlund được hưởng lợi từ hệ thống chiến thuật phù hợp của HLV Antonio Conte và sự tin tưởng tại Napoli, qua đó phát huy tối đa khả năng săn bàn.

Bốn bàn thắng của MU trước Wolves Rạng sáng 9/12, Bruno Fernandes lập cú đúp giúp MU thắng đậm Wolves 4-1 thuộc vòng 15 Premier League 2025/26.