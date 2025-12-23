Mainoo tan mộng

Cầu thủ người Anh chắc chắn không thể rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Mainoo không được rời MU.

Theo Sky Sports, Manchester United đóng mọi cánh cửa rời đi của Kobbie Mainoo trong phiên chợ đầu năm 2026. Nguyên nhân bởi CLB chủ sân Old Trafford cần phương án dự phòng cho Bruno Fernandes, ngôi sao vừa dính chấn thương và chưa thể xác định rõ mức độ. Một số nguồn tin tại Anh tiết lộ, thủ quân của MU phải rời xa sân cỏ ít nhất một tháng.

Dưới thời Ruben Amorim, MU ưu tiên sử dụng sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm. Mainoo không thể cạnh tranh vị trí với Bruno Fernandes, càng không đủ khả năng đánh chặn để thay thế Casemiro. Điều này khiến thần đông nước Anh phải chấp nhận cảnh ngồi dự bị.

Đến nay, Mainoo mới được ra sân vỏn vẹn 212 phút tại Premier League và chưa có bàn hay kiến tạo. Những thống kê đáng báo động này sẽ ảnh hưởng không nhỏ để vị trí của cầu thủ sinh năm 2005 trên tuyển quốc gia, nhất là khi World Cup 2026 đã cận kề.

Nếu không có chấn thương của Bruno, Mainoo đã có thể đàm phán để gia nhập Napoli dưới dạng cho mượn trong 6 tháng. Nhà đương kim vô địch Serie A đã dành sẵn cho cầu thủ người Anh kế hoạch để tìm lại phong độ, từ đó cạnh tranh suất dự World Cup.

Tại sân Diego Armando Maradona, Mainoo còn được góp mặt trong cuộc đua vô địch Serie A và dự Champions League, thay vì phải nhìn đồng đội tại MU chật vật giành từng điểm với hy vọng chen chân vào top 4.