Khởi động giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia 2026

Chiều 23/12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2026 chính thức được công bố.

5 đội bóng tranh tài ở Giả bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2026.

Trong nhiều năm qua, giải U19 nữ quốc gia luôn được xem là “bệ phóng” quan trọng để phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ. Đây không chỉ là sân chơi mang tính cạnh tranh chuyên môn, mà còn là môi trường giúp các cầu thủ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần thi đấu và ý chí bền bỉ, những yếu tố cốt lõi để hướng tới con đường chuyên nghiệp. Việc duy trì giải đấu thường niên phản ánh định hướng đầu tư bài bản, lâu dài của VFF cho bóng đá nữ, nhất là trong bối cảnh các đội tuyển nữ Việt Nam liên tục ghi dấu ấn ở khu vực và châu lục.

Giải đấu năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nằm trong lộ trình chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển U20 nữ Việt Nam hướng tới Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026. Thông qua các trận đấu, ban huấn luyện và bộ phận chuyên môn của VFF sẽ có điều kiện đánh giá, tuyển chọn và định hướng phát triển những gương mặt tiềm năng, bảo đảm tính kế thừa cho các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF - Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh đào tạo trẻ luôn là ưu tiên xuyên suốt trong chiến lược phát triển bóng đá nữ. Ông khẳng định, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, giải đấu sẽ có thêm nguồn lực để nâng cao chất lượng tổ chức, tạo điều kiện cho các đội bóng và cầu thủ trẻ cống hiến những trận đấu giàu tính chuyên môn.

Theo kế hoạch, Giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2026 có sự tham dự của 5 đội gồm Hà Nội, Thái Nguyên T&T, Than Khoáng Sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam và TP.HCM. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, tập trung tính điểm xếp hạng chung cuộc. Lượt đi của giải dự kiến diễn ra từ ngày 25/1 đến 7/2, hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài đáng chú ý của bóng đá nữ trẻ Việt Nam.