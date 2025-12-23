Cựu tiền đạo U23 Thái Lan xuất gia

Achitpol Keereerom gác lại sự nghiệp bóng đá tại Đức để trở về quê nhà.

Keereerom xuống tóc.

Theo thông tin từ fanpage chính thức của tuyển quốc gia Thái Lan, Keereerom đã trở về quê nhà từ Đức để xuất gia tại chùa Wat Sri Chan, phường Na O, tỉnh Loei, bắt đầu từ ngày 22/12.

Keereerom có quãng thời gian dài ăn tập ở các đội bóng tại Đức. Gần đây nhất, anh chơi cho Schwaben Augsburg nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Trước đó, cầu thủ 24 tuổi khoác áo Augsburg II, Rosenheim. Tại SEA Games 23, anh là thành viên đội tuyển U23 Thái Lan để thua Indonesia ở trận tranh huy chương vàng bóng đá nam.

Bóng đá xứ Chùa vàng từng chứng kiến nhiều trường hợp cầu thủ "quy y cửa phật" dù đang thi đấu, có thể kể đến bộ đôi Ratthanakorn Maikami và Sasalak Haiprakhon. Năm 2023, bộ đôi tuyển thủ quốc gia tạm dừng sự nghiệp bóng đá để trở thành nhà sư. Tuy nhiên, cả hai chỉ tham gia khoá tu trong vài tháng. Đây là những hoạt động truyền thống của Thái Lan để rèn luyện nhân cách đạo đức và để đáp đền công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Bất kỳ ai tham gia khoá tu sẽ phải học giáo lý cũng như oai nghi căn bản của Phật giáo. Ngoài ra, các cầu thủ, nghệ sĩ tham gia cũng khất thực vào mỗi buổi sáng như các nhà sư bình thường.