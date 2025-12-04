Màn tái xuất gây sốt của Văn Hậu

Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sau hơn 25 tháng dưỡng thương trở thành chủ đề được quan tâm.

Văn Hậu chơi tốt trước Buriram.

Tối 3/12, Văn Hậu lần đầu tiên ra sân sau hơn hai năm khi có tên trong đội hình xuất phát của CAHN ở cuộc đối đầu Buriram United, thuộc lượt trận thứ 4 bảng A, cúp Đông Nam Á 2025/26. Quyết định của HLV Mano Polking lập tức thu hút sự chú ý bởi trước đó nhiều nguồn tin lo ngại rằng chấn thương kéo dài có thể khiến hậu vệ sinh năm 1999 phải cân nhắc giải nghệ sớm.

Trái với những lo lắng, Văn Hậu có màn tái xuất đầy ấn tượng. Suốt 90 phút thi đấu, anh thể hiện sự chắc chắn trước hàng công mạnh của Buriram. Khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và những pha can thiệp chính xác cho thấy tuyển thủ Việt Nam vẫn giữ được bản lĩnh của một hậu vệ hàng đầu khu vực.

Văn Hậu tỏa sáng trong ngày trở lại. Ảnh: CAHN

Bên cạnh đó, điểm mạnh trong phát triển bóng của Văn Hậu tiếp tục được thể hiện qua những đường chuyền dài vượt tuyến sắc nét, yếu tố từng giúp anh trở thành trụ cột của Hà Nội FC và tuyển Việt Nam.

Sau trận, người hâm mộ tỏ ra phấn khích trước màn trở lại của Văn Hậu. Một CĐV bình luận: “Đây chính là nhân tố mà tuyển Việt Nam đang cần”. Một người khác viết: “Mạnh mẽ và chắc chắn, Văn Hậu vẫn là chính mình sau thời gian nghỉ dài".

Thậm chí, có người hâm mộ còn tin rằng Văn Hậu nên sớm được trao cơ hội ở tuyển quốc gia, chuẩn bị cho màn tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3/2026.

Không chỉ fan Việt Nam, truyền thông Indonesia cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến màn tái xuất của hậu vệ 26 tuổi. Trang Timnas Indonesia đánh giá cao sự trở lại của Văn Hậu, đồng thời nhận định điều này sẽ khiến các cuộc đối đầu Việt Nam-Indonesia trong tương lai trở nên kịch tính hơn.

Với màn tái xuất đầy hứa hẹn, Đoàn Văn Hậu đang mở ra hy vọng lớn cho cả CLB lẫn đội tuyển trong thời gian tới.

