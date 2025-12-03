Văn Hậu tái xuất

Tối 3/12, Đoàn Văn Hậu đá chính khi CAHN làm khách trên sân của Buriam United thuộc lượt trận thứ 3 Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26.

Văn Hậu trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Fanpage CLB CAHN viết ngắn gọn: "Sân khấu đỉnh cao chào đón Văn Hậu. Chậm rãi, chắc chắn, đáng trông chờ, đôi chân Văn Hậu đã chính thức trở lại".

Trước đó, Văn Hậu chỉ kịp làm nóng vài phút trong trận giao hữu gặp CLB Hà Nội đầu tháng 10, rồi tiếp tục được trao cơ hội trong cuộc thử lửa với Lion City Sailors ngày 14/11. Những đợt chuẩn bị đều đặn giúp anh lấy lại cảm giác thi đấu, chuẩn bị cho ngày tái xuất hoàn chỉnh.

Hành trình hồi phục của Văn Hậu là câu chuyện dài và đầy cam go. Chấn thương gót chân khiến anh lỗi hẹn với tuyển Việt Nam từ tháng 10/2023. Dù ban đầu chỉ được dự đoán nghỉ 6-8 tháng, tình trạng không cải thiện khi điều trị bảo tồn.

Đến tháng 3/2024, hậu vệ này buộc phải phẫu thuật, sau đó liên tục sang Singapore và Hàn Quốc để điều trị chuyên sâu. Đã có giai đoạn anh phải cố định chân bằng nẹp, gần như tách khỏi sân tập. Đó là khoảng thời gian cầu thủ 25 tuổi trải qua thử thách lớn nhất sự nghiệp.

Chính vì vậy, lần trở lại này mang nhiều ý nghĩa. CAHN đang phải xoay tua ở 5 đấu trường và rất cần một hậu vệ có tư duy chiến thuật tốt, mạnh mẽ trong tranh chấp và đủ bản lĩnh để vá những thời điểm đội bị xô lệch về thế trận. Văn Hậu phù hợp với tất cả yêu cầu đó: chắc chắn, kinh nghiệm và có khả năng tạo khác biệt từ những pha leo biên.

Không chỉ CAHN, đội tuyển Việt Nam cũng dõi theo sự trở lại của anh. Một Văn Hậu khỏe mạnh sẽ mang đến chiều sâu, sức mạnh và sự ổn định cho hàng thủ.