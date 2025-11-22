Xác định thời điểm Văn Hậu tái xuất

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu có thể trở lại ở giai đoạn lượt về V.League 2025/26 nếu được HLV Polking trao cơ hội.

Tối 22/11, CAHN phát đi thông báo về việc đăng ký hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho giai đoạn lượt về V.League 2025/26.

"Khi cuộc đua V.League bước vào giai đoạn nước rút và đấu trường quốc tế ngày càng khốc liệt, CAHN chính thức đón chào sự trở lại của 'vũ khí' hạng nặng - Đoàn Văn Hậu. Với bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, Văn Hậu sẽ là chốt chặn tin cậy và mũi khoan phá lợi hại giúp đội bóng chúng ta tự tin chinh phạt cả giải quốc nội lẫn đấu trường khu vực", thông báo có đoạn.

Theo kế hoạch, hậu vệ 25 tuổi có thể ra sân ngay từ vòng 14 nếu HLV Mano Polking trao cơ hội. Trước đó, anh có khoảng 10 phút “làm nóng” trong trận giao hữu giữa CAHN với CLB Hà Nội hồi đầu tháng 10. Đến trận giao hữu với Lion City Sailors hôm 14/11, anh tiếp tục được trao cơ hội và là đội trưởng của đội bóng ngành Công an.

Hành trình hồi phục chấn thương của Văn Hậu kéo dài và đầy thử thách. Tháng 10/2023, anh lỡ hẹn với tuyển Việt Nam vì chấn thương gót chân. Dù được dự kiến nghỉ 6–8 tháng, phương pháp điều trị bảo tồn không mang lại hiệu quả. Đến tháng 3/2024, Văn Hậu phải tiến hành phẫu thuật và sau đó liên tục sang Singapore lẫn Hàn Quốc điều trị chuyên sâu. Nhiều tháng liền, anh phải cố định bàn chân bằng nẹp, gần như không thể tập luyện với bóng.

Sự trở lại của Văn Hậu vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một sự bổ sung nhân sự. CAHN đang thi đấu trên cả 5 mặt trận. Một hậu vệ giàu kinh nghiệm, có tư duy tổ chức và uy lực trong các tình huống tranh chấp sẽ giúp đội bóng cân bằng hơn giữa công và thủ.

Không chỉ CAHN, đội tuyển quốc gia cũng đang kỳ vọng vào một Văn Hậu hoàn toàn khỏe mạnh. Khi đó, đội tuyển sẽ có thêm một trụ cột đạt phong độ tốt sẽ mang lại chiều sâu và sự ổn định cho hàng phòng ngự.