Đoàn Văn Hậu lại ra sân cho CLB CAHN

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu tiếp tục mang đến tín hiệu tích cực khi ra sân trận thứ hai sau hơn hai năm điều trị chấn thương.

Ở trận giao hữu giữa CAHN và Lion City Sailors hôm 14/11, ngôi sao sinh năm 1999 được HLV Mano Polking trao cơ hội ra sân ngay từ đầu. Không chỉ vậy, Văn Hậu còn được trao băng đội trưởng, cho thấy sự tin tưởng lớn từ ban huấn luyện.

Trước đó, Văn Hậu có màn "làm nóng" khi vào sân khoảng 10 phút cuối ở trận giao hữu với Hà Nội hồi đầu tháng 10. Đây là những bước đi thận trọng, nằm trong kế hoạch hồi phục theo từng giai đoạn mà HLV Polking xây dựng cho hậu vệ trái một thời của tuyển Việt Nam.

HLV Polking chọn cách tiếp cận thận trọng, tránh mọi rủi ro cho cậu học trò. Các trận giao hữu của CAHN đều mang tính chất làm quen nhịp thi đấu, hạn chế va chạm mạnh để giúp Văn Hậu tăng dần cảm giác bóng mà không vượt quá sức. Hiện anh có thể trở lại tập luyện theo giáo án chung cùng toàn đội, nhưng đội ngũ y tế vẫn theo dõi sát sao mọi diễn biến.

Văn Hậu mang băng đội trưởng CLB CAHN trong trận giao hữu hôm 14/11.

Dự kiến, phải đến đầu năm 2026, Văn Hậu mới có thể hồi phục hoàn toàn để thi đấu với cường độ cao nhất. Tuy vậy, việc anh ra sân trở lại và đeo băng đội trưởng là dấu hiệu tích cực, cho thấy hậu vệ của CAHN đang từng bước tiến gần hơn tới ngày trở lại mạnh mẽ.

Tháng 10/2023, anh lỡ hẹn với tuyển Việt Nam vì chấn thương gót chân và kể từ đó phải rời xa sân cỏ. Dù được dự báo nghỉ 6–8 tháng, quá trình điều trị bảo tồn không mang lại kết quả như mong muốn.

Đến tháng 3/2024, Văn Hậu buộc phải phẫu thuật và sau đó liên tục sang Singapore cũng như Hàn Quốc để điều trị chuyên sâu. Trong suốt thời gian này, Văn Hậu đeo nẹp cố định bàn chân và gần như không thể tập luyện bình thường.