CAHN đăng ký Văn Hậu, sắp trình làng loạt tân binh

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, trong danh sách đăng ký tham dự V.League 2025/26 gửi tới VPF và VFF, CAHN điền tên hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy quá trình hồi phục chấn thương của cầu thủ sinh năm 1999 có nhiều chuyển biến khả quan.

Trước đó, Văn Hậu chia sẻ những hình ảnh tập luyện với bóng, hé lộ ngày trở lại sân cỏ không còn xa. Anh gặp chấn thương gót chân kéo dài và từng sang Singapore điều trị theo hướng bảo tồn, không phẫu thuật. Tuy nhiên, sau gần nửa năm không đạt hiệu quả, hậu vệ này buộc phải phẫu thuật vào tháng 3/2024.

Việc có tên trong danh sách đăng ký thi đấu cho thấy Văn Hậu đang trên đà bình phục và nhiều khả năng trở lại trong giai đoạn đầu mùa giải mới.

Song song với sự trở lại của Văn Hậu, CAHN cũng hoàn tất loạt hợp đồng đáng chú ý cho mùa giải 2025/26. Trong tuần này, đội bóng ngành Công an dự kiến công bố các tân binh gồm cầu thủ Việt kiều Brandon Ly và bộ đôi ngoại binh Andrey Ramos, Rogerio Alves. Ngoài ra, hậu vệ Phạm Lý Đức từ HAGL cũng sẽ gia nhập đội bóng.

Những sự bổ sung này được kỳ vọng giúp CAHN tăng chiều sâu lực lượng khi phải thi đấu ở 5 đấu trường, trong đó nổi bật là AFC Champions League Two và Cúp Đông Nam Á.

Riêng trường hợp của Võ Hoàng Minh Khoa vẫn chưa có tiến triển cụ thể. Dù tiền vệ sinh năm 2001 đăng thư chia tay Bình Dương, anh vẫn tập huấn cùng đội bóng tại Đà Nẵng. CAHN vẫn chưa đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với Bình Dương để hoàn tất thương vụ này.

