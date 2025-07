CLB Bình Dương xin đổi tên

Theo đó, đội bóng đất thủ muốn đổi từ tên gọi Becamex Bình Dương thành Becamex TP.HCM. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đội bóng đang tái cấu trúc mạnh mẽ cả về lực lượng lẫn chiến lược phát triển.

Phía đội bóng bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhằm hoàn tất thủ tục đổi tên trước mùa giải mới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo đội bóng có thể sử dụng tên gọi mới ngay từ mùa giải mới, đồng thời phù hợp với chiến lược phát triển hình ảnh và mở rộng tệp người hâm mộ trong giai đoạn chuyển mình hiện tại.

Trong văn bản, đại diện Bình Dương cho biết việc đổi tên xuất phát từ định hướng phát triển mới, phù hợp với chủ trương và nhu cầu xây dựng hình ảnh gắn bó hơn với người hâm mộ khu vực phía Nam, đặc biệt là TP.HCM. Đây là bước đi bất ngờ khi trước đó, Chủ tịch HĐQT Becamex IDC Nguyễn Văn Hùng từng khẳng định sẽ giữ tên đội bóng.

Thay đổi tên gọi cũng đi kèm với cuộc tái thiết lực lượng mạnh mẽ. Đội bóng đất thủ giữ chân Tiến Linh và Quế Ngọc Hải. Chiều ngược lại sau khi chia tay trụ cột Nguyễn Hải Huy, Võ Hoàng Minh Khoa, Bình Dương đã bổ sung một loạt gương mặt trẻ như Cao Quốc Khánh – cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, cùng các nội binh tiềm năng như Phan Thanh Hậu và Tô Phương Thịnh.

Bình Dương sẽ sớm tập huấn tại Đà Nẵng và tiến hành tuyển chọn thêm ngoại binh. Việc đổi tên, nếu được chấp thuận, sẽ đánh dấu bước chuyển lớn trong hành trình làm mới hình ảnh của một trong những CLB giàu truyền thống nhất V.League.

