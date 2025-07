U23 Việt Nam chốt danh sách dự giải Đông Nam Á

5 cầu thủ phải nói lời chia tay đội gồm thủ môn Phạm Đình Hải, hậu vệ Hồ Văn Cường, Nguyễn Hồng Phúc, tiền vệ Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Việt kiều Bùi Alex. Trước đó, U23 Việt Nam đã rút gọn từ 35 xuống 28 cầu thủ sau hai trận đấu tập với U23 Đài Bắc Trung Hoa. Danh sách chính thức được chốt dựa trên phong độ, khả năng đáp ứng chiến thuật và sự cạnh tranh ở từng vị trí.

Trong số 5 cái tên bị loại, trường hợp của Bùi Alex để lại nhiều tiếc nuối. Tiền đạo sinh năm 2005 hiện khoác áo đội trẻ Bohemians Praha 1905 (CH Czech) lần đầu góp mặt trong màu áo U23 Việt Nam và thể hiện tiềm năng nhất định. Việc trụ lại đến vòng chốt danh sách cuối cùng được xem là bước đệm tích cực với cầu thủ Việt kiều này.

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao nỗ lực và thái độ chuyên nghiệp của toàn bộ cầu thủ trong suốt đợt tập trung. Tuy nhiên, do điều lệ giải chỉ cho phép đăng ký 23 người, ban huấn luyện buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn để đảm bảo chất lượng chuyên môn cho đội hình chính.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 14/7. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng B cùng U23 Lào và U23 Campuchia, thi đấu lần lượt vào ngày 19 và 22/7.

Là đội vô địch hai kỳ liên tiếp gần nhất, U23 Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, HLV Kim nhấn mạnh toàn đội sẽ giữ sự tập trung cao độ, coi giải đấu như bước đệm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games sắp tới.

"Giải đấu là cơ hội để BHL để đánh giá năng lực của từng cầu thủ và tìm ra các tổ hợp cho sự gắn kết trong chiến thuật. Đối với các cầu thủ trẻ, đây còn là cơ hội quý báu để tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế”, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết.

