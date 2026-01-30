Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh gây chú ý của trung vệ Lý Đức

  Thứ sáu, 30/1/2026 12:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ ảnh cũ của trung vệ Phạm Lý Đức bất ngờ gây bàn tán mạnh mẽ sau khi trở về từ VCK U23 châu Á 2026.

Ly Duc anh 1

Hình ảnh gây chú ý của Lý Đức.

Loạt hình ảnh được một trang mạng đăng tải tối 29/1 nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Trong bộ ảnh, Lý Đức để ngực trần, lộ vóc dáng săn chắc với cơ bụng 6 múi.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cách tạo dáng và biểu cảm khác lạ với hình ảnh quen thuộc. Những nhận xét tập trung vào yếu tố thẩm mỹ và sự tương thích giữa hình ảnh cá nhân với vai trò vận động viên đỉnh cao, thay vì đi quá sâu vào chỉ trích cá nhân.

Ngược lại, không ít ý kiến nhìn nhận bộ ảnh đơn thuần mang tính cá nhân, được thực hiện trong bối cảnh không liên quan trực tiếp đến chuyên môn. Nhiều người khen Lý Đức sở hữu hình thể ấn tượng. Đây cũng là kiểu chụp ảnh quen thuộc của nhiều siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới.

Bộ ảnh được thực hiện từ khá lâu, và được cho là không phản ánh hình ảnh hay định hướng của anh ở giai đoạn hiện tại. Nhìn tổng thể, các ý kiến vẫn cho rằng những bàn tán xoay quanh bộ ảnh không làm lu mờ chuyên môn và triển vọng của trung vệ trẻ này.

Phạm Lý Đức sinh năm 2003, cao 1,82 m, là nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam tại các giải đấu như U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và U23 châu Á 2026. Anh được đánh giá cao về thể hình lẫn tiềm năng phát triển.

4 cầu thủ U23 Việt Nam tri ân HLV Graechen

Hình ảnh Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường và Lý Đức gặp HLV Guillaume Graechen gây chú ý mạnh mẽ.

20:50 25/1/2026

Lý Đức nguy cơ bị phạt nặng

Trung vệ Phạm Lý Đức đang đối diện nguy cơ phải nhận án kỷ luật nặng từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau tình huống nhận thẻ đỏ ở trận bán kết với U23 Trung Quốc rạng sáng 21/1.

20:42 21/1/2026

AFC phạt Lý Đức

Tối 23/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ban hành quyết định kỷ luật đối với Phạm Lý Đức của U23 Việt Nam do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận bán kết U23 châu Á 2026.

21:25 23/1/2026

