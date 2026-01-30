Thủ môn Trung Kiên tăng giá

Giá trị chuyển nhượng của thủ môn Trần Trung Kiên tăng nhanh sau thành công cùng tuyển U23 Việt Nam.

Trung Kiên tăng giá nhanh chóng trong một năm qua.

Theo cập nhật mới nhất từ trang dữ liệu uy tín Transfermarkt, Trung Kiên hiện được định giá 200.000 euro. Đây là bước nhảy vọt đáng kể nếu so với mốc 50.000 euro vào tháng 6/2024, tương đương mức tăng gấp 4 lần chỉ sau chưa đầy một năm.

Sự thăng tiến này không chỉ phản ánh phong độ cá nhân ổn định của thủ môn sinh năm 2002, mà còn gắn liền với dấu ấn đậm nét anh để lại trong hành trình thi đấu thành công của U22 Việt Nam ở SEA Games 33 và U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Tại giải đấu trên đất Saudi Arabia, Trung Kiên cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về bản lĩnh thi đấu, khả năng ra vào hợp lý, phản xạ nhanh nhạy và sự tự tin trong việc chỉ huy hàng phòng ngự. Những màn trình diễn chắc chắn của anh góp phần quan trọng vào thành tích đứng thứ 3 chung cuộc của U23 Việt Nam tại giải, qua đó vượt xa mục tiêu ban đầu.

Ở cấp CLB, mức định giá 200.000 euro cũng giúp Trung Kiên trở thành cầu thủ nội có giá trị cao nhất trong đội hình HAGL hiện tại. Đây là điều đáng khích lệ, nhất là trong bối cảnh đội bóng phố Núi đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng và ưu tiên phát triển cầu thủ từ học viện.

Trung Kiên trở lại tập luyện tại CLB. Ảnh: CLB HAGL

Ở tuổi 23, Trung Kiên đang bước vào giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của một thủ môn, thời điểm tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng và xây dựng sự ổn định lâu dài.

Sau khi trở về từ VCK U23 châu Á 2026, fanpage CLB Hoàng Anh Gia Lai đăng tải hình ảnh Trần Trung Kiên trở lại tập luyện cùng đồng đội. Thủ thành này chuẩn bị cho trận đấu với SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku vào ngày 1/2.

Trước đó, Trung Kiên liên tục đăng tải những hình ảnh và dòng trạng thái tâm trạng trên mạng xã hội, khác với hình ảnh vui vẻ thường thấy, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Nhiều đồng đội và cổ động viên gửi lời động viên, an ủi Trung Kiên, giúp anh cải thiện tâm lý để sẵn sàng cho chặng đường tiếp theo.

