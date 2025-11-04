Paddy Pimblett tuyên chiến: 'Tôi sẽ phá nát mặt Topuria'

Paddy “The Buddy” Pimblett lại khiến làng UFC dậy sóng khi thách thức Ilia Topuria, ngôi sao của làng võ thuật tổng hợp.

Võ sĩ UFC 30 tuổi người Anh tuyên bố sẽ “phá nát mặt” và “hạ gục đối thủ một cách ngoạn mục” trong cuộc đối đầu được chờ đợi tại UFC 317 ở Las Vegas.

Pimblett và Topuria chưa từng gặp nhau trong lồng bát giác, nhưng mối thù giữa họ đã kéo dài nhiều năm. Pimblett nói trong cuộc phỏng vấn với James Sweetnam: “Thành thật mà nói, tôi tin mình có thể đánh bại anh ta ở bất cứ đâu, dù trận đấu diễn ra theo cách nào. Mọi người đang thần thánh hóa anh ta, nhưng tôi sẽ kéo anh ta trở lại mặt đất”.

Anh còn khẳng định thêm: “Miami giờ là nơi thi đấu yêu thích của tôi”.

Lời tuyên chiến của Pimblett không chỉ làm nóng bầu không khí UFC mà còn gợi lại cuộc khẩu chiến kéo dài giữa hai võ sĩ. Topuria, biệt danh “El Matador”, đang là gương mặt sáng giá nhất của UFC Tây Ban Nha, trong khi Pimblett, với phong cách ngổ ngáo và tính cách bốc đồng, trở thành biểu tượng của làn sóng võ sĩ Anh mới.

Giữa những lời đe dọa, Pimblett vẫn không quên gửi thông điệp cho giới trẻ: “Đừng quá quan tâm đến mạng xã hội. Nó không phải đời thật. Đừng để vài kẻ ngu ngốc trên mạng khiến bạn bận tâm”.

Ngoài võ đài, Pimblett vừa tiết lộ đang tham gia một dự án phim cùng Zac Efron và có trải nghiệm thú vị khi đi câu cá ngừ ở Monaco. Nhưng lúc này, tất cả sự chú ý đều hướng về UFC 317, nơi anh hứa hẹn sẽ biến tuyên bố “phá nát mặt Topuria” thành hiện thực.

Las Vegas đang chờ, và UFC 317 có thể là đêm định danh kẻ thắng người thua trong một mối thù không đội trời chung.