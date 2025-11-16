Makhachev đổi hạng, không đổi quyền lực

Lên hạng bán trung và mang theo nhiều nghi ngại, Islam Makhachev vẫn áp đặt trận đấu theo cách quen thuộc và giành chiến thắng tuyệt đối trước Jack Della Maddalena ở UFC 322.

Islam Makhachev vẫn cho thấy phong độ đáng gờm.

Makhachev bước lên hạng bán trung với một vết bầm mắt và một trại tập đầy gian nan. Song, khi bước vào lồng sắt ở Madison Square Garden sáng 16/11, anh vẫn giữ nguyên công thức chiến thắng quen thuộc: sức ép ổn định, kiểm soát chặt chẽ và sự lạnh lùng của một nhà vô địch không biết lùi.

Maddalena được đánh giá là thử thách lớn nhất của anh. Võ sĩ Australia có tốc độ, sự lắt léo và thân hình chuẩn của một tay đấm thuần bán trung. Khoảng cách thể hình, dù chỉ một inch, từng được xem là lợi thế của Maddalena. Dù vậy, khi trận đấu bắt đầu, lợi thế đó lập tức biến mất. Makhachev khiến mọi chênh lệch trở nên vô nghĩa.

Mỗi hiệp đấu đều diễn ra theo cùng một khuôn mẫu. Makhachev dồn áp lực ngay khi đứng. Maddalena cố gắng tung ra những đòn mạo hiểm. Và rồi anh bị nâng bổng bằng một cú vật mạnh đến mức lồng sắt rung lên. Khi rơi xuống, Maddalena chỉ còn biết nhìn lên màn hình khổng lồ phía trên, còn Makhachev thì nằm đè lên như thể trận đấu đang đi theo đúng kế hoạch vốn dĩ của anh.

Điều đáng nói là điểm mạnh nhất của Maddalena, những pha đánh đứng, lại trở thành nơi anh yếu nhất. Những cú ra đòn của Maddalena không tạo được áp lực. Thậm chí cú đấm khiến Makhachev bị bầm mắt trong trại tập còn nguy hiểm hơn bất kỳ pha tấn công nào từ đối thủ.

Makhachev tự tin chuyển nhịp, tung tổ hợp móc, đá cao giống hệt cú đòn từng hạ Volkanovski năm 2023. Cú đá chỉ sượt qua đối thủ, nhưng đủ để gửi thông điệp: anh không chỉ giữ phong độ, mà còn tiến hóa.

Islam Makhachev (trái) đang giữ hai đai vô địch của UFC.

Chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận cho thấy khoảng cách giữa hai võ sĩ lớn đến mức nào. Maddalena chiến đấu để sinh tồn. Còn Makhachev thi đấu theo ý mình. Anh kiểm soát nhịp độ, tạo sức ép không ngừng và kết thúc từng hiệp bằng thế trận thông suốt, không cần tìm kiếm knockout hay đòn khóa.

Đây là một trong số ít trận đấu trong gần một thập kỷ mà Makhachev không kết thúc đối thủ. Nhưng điều đó không làm chiến thắng nhạt đi. Ngược lại, nó cho thấy anh biết cách thi đấu an toàn và hiệu quả ở một hạng cân mới, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá.

Với chiếc đai bán trung, Makhachev trở thành võ sĩ thứ 11 trong lịch sử UFC vô địch ở hai hạng cân. Anh cũng cân bằng kỷ lục 16 trận thắng liên tiếp của Anderson Silva. Makhachev không nói nhiều về những thành tích đó, nhưng chúng thể hiện rõ ràng điều ai cũng thấy: anh đạt tới mức kiểm soát trận đấu mà nhiều võ sĩ chỉ có thể mơ.

Khi ăn mừng, Makhachev chỉ nói một câu: “Tất cả đối thủ đều biết điều này. Và không ai có thể ngăn lại”.

Đó không phải lời thách thức. Đó là sự thật được chứng minh qua từng trận. Nếu không có một kẻ thách thức đủ khác biệt, đủ táo bạo và đủ gan, triều đại của Islam Makhachev ở hai hạng cân sẽ còn kéo dài. Ở tuổi 34, anh không phải một “ngọn núi cao hơn”. Anh là một bức tường thành mà giới MMA vẫn chưa tìm ra lối vào.