Tương lai của tiền đạo Mason Greenwood tại Marseille đang trở nên khó đoán.

Greenwood muốn rời Marseille.

Theo L'Equipe, Greenwood đang cân nhắc khả năng chia tay Marseille. Nguyên nhân chính được cho là xuất phát từ những mâu thuẫn nội bộ trong đội bóng.

Cụ thể, mối quan hệ giữa Greenwood và Giám đốc Thể thao Medhi Benatia được cho là khó hàn gắn. Những bất đồng trong nội bộ khiến môi trường làm việc của tiền đạo 23 tuổi trở nên khó khăn hơn, từ đó làm dấy lên khả năng anh tìm kiếm một bến đỗ mới trong thời gian tới.

Greenwood và Marseille còn hợp đồng tới tháng 6/2029. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản tham vọng muốn rời đi của chân sút này.

Ngày 6/3, Greenwood còn khiến một bộ phận CĐV Marseille phẫn nộ vì thái độ bị cho là thiếu tích cực trong thất bại của đội nhà trước Toulouse tại Cúp Quốc gia Pháp. Trong loạt sút luân lưu của trận đấu này, tiền đạo người Anh đứng khá xa các đồng đội và gần như không tham gia động viên tinh thần toàn đội.

Dù vậy, về mặt chuyên môn, Greenwood vẫn trải qua một mùa giải khá ấn tượng trong màu áo Marseille. Tính đến thời điểm hiện tại, cựu cầu thủ MU ra sân 36 trận trên mọi đấu trường, ghi được 24 bàn thắng và đóng góp thêm 8 pha kiến tạo.

Greenwood cũng là chân sút số một của Marseille trong hai năm qua. Nhiều CĐV của đội bóng thậm chí xem anh là một “món hời”, khi CLB chỉ phải chi khoảng 30 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo này.

Các nguồn tin cho rằng Saudi Pro League có thể trở thành điểm đến tiềm năng cho Greenwood nếu anh quyết định rời Marseille trong thời gian tới.

