Champions League mang đến hai bài học cho MU

Dù không góp mặt tại Champions League, những diễn biến ở vòng knock-out lại đem đến hai bài học quan trọng giúp Manchester United đánh giá lại giá trị của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Mùa giải hiện tại cho thấy rõ khoảng trống MU phải đối mặt khi chỉ chơi khoảng 40 trận trên mọi đấu trường. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh vẫn bận rộn ở sân chơi châu Âu. Nhưng chính những đêm Champions League ấy lại đem đến góc nhìn mới về những gì diễn ra tại Old Trafford.

Thất bại tại St James’ Park chưa đáng sợ

Bài học đầu tiên đến từ sân St James’ Park khi MU nhận thất bại đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng trận thua trước Newcastle là dấu hiệu cho thấy đội bóng vẫn còn nhiều vấn đề.

Tuy nhiên, trận hòa 1-1 giữa Newcastle và Barcelona ở vòng 16 đội Champions League đặt kết quả đó vào một bối cảnh khác. Barcelona của HLV Hansi Flick phải trải qua 90 phút cực kỳ khó khăn tại đây. Sau trận, Flick thừa nhận việc rời St James’ Park với một trận hòa là "tin tốt nhất" đối với đội bóng của ông.

Không bao giờ là dễ dàng khi đá trên sân Newcastle.

Phát biểu này cho thấy ngay cả những đội bóng mạnh nhất châu Âu cũng không dễ giành chiến thắng trên sân Newcastle. St James’ Park từ lâu đã nổi tiếng là điểm đến đầy thách thức, nơi nhiều đội bóng lớn từng gặp khó.

Trong bối cảnh đó, thất bại của MU không còn mang ý nghĩa tiêu cực như nhiều người từng nghĩ. Newcastle là đối thủ giàu năng lượng và luôn thi đấu với tinh thần rất cao trước các đội bóng lớn. Thậm chí HLV Eddie Howe từng thừa nhận các cầu thủ của ông có thêm động lực khi đối đầu Manchester United với vai trò "kèo dưới".

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Bài học thứ hai lại đến từ Tottenham và HLV Igor Tudor. Trong thời gian qua, một số ý kiến cho rằng những kết quả tích cực của Carrick chỉ là hiệu ứng "luồng gió mới" trong phòng thay đồ.

Nhưng thực tế tại Tottenham lại cho thấy công việc của một HLV tạm quyền không hề đơn giản. Tudor là người có kinh nghiệm huấn luyện, nhưng ông vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc cải thiện phong độ đội bóng.

So sánh đó giúp làm nổi bật những gì Carrick đang làm tại Old Trafford. Cựu tiền vệ MU tiếp quản đội bóng sau giai đoạn đầy biến động dưới thời Ruben Amorim. Ông phải bắt đầu nhiệm kỳ bằng những trận đấu khó khăn trước các đối thủ lớn như Manchester City và Arsenal.

Igor Tudor là HLV có nhiều kinh nghiệm vẫn chật vật với Tottenham.

Ngoài ra, Carrick còn phải tiếp quản một tập thể vừa bị loại khỏi FA Cup và đang thiếu sự ổn định. Dù vậy, ông vẫn giúp đội bóng duy trì kết quả tích cực và tạo ra bầu không khí ổn định trong phòng thay đồ.

Chính điều đó khiến những đánh giá đơn giản rằng Carrick chỉ là một HLV "dựa vào cảm hứng" trở nên thiếu thuyết phục. Bóng đá hiện đại không cho phép một đội bóng duy trì kết quả tốt chỉ nhờ cảm xúc trong thời gian dài.

Manchester United không xuất hiện ở Champions League mùa này. Nhưng những gì diễn ra tại giải đấu hàng đầu châu Âu lại vô tình làm rõ một điều. Ở đó, công việc mà Carrick đang đảm nhiệm không hề dễ dàng.

Và khi ban lãnh đạo MU tiếp tục cân nhắc chiếc ghế HLV trưởng lâu dài, hai bài học từ Champions League có thể khiến họ phải suy nghĩ lại. Bởi đôi khi, câu trả lời phù hợp nhất lại đang có sẵn ngay trong phòng thay đồ của chính họ.

