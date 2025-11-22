Garnacho dự bị trong ngày Chelsea lên nhì bảng Premier League

Alejandro Garnacho bất ngờ không được sử dụng khi Chelsea đánh bại Burnley 2-0 thuộc vòng 12 Ngoại hạng Anh tối 22/11.

Garnacho ngồi dự bị suốt trận đấu với Burnley.

Trước trận đấu trên sân Turf Moor, Garnacho thể hiện phong độ xuất sắc. Tiền vệ trẻ người Argentina đứng thứ 2 Premier League về số kiến tạo và cơ hội nguy hiểm tạo ra trung bình mỗi 90 phút, đồng thời 4 lần đóng góp vào bàn thắng trong 4 trận gần nhất cho Chelsea trên mọi đấu trường.

Với trận đấu gặp Burnley, Garnacho còn có cơ hội chạm cột mốc 100 trận ra sân ở Premier League, trở thành cầu thủ Nam Mỹ trẻ nhất đạt thành tích này ở tuổi 21, vượt qua Gabriel Martinelli (22 tuổi). Tuy nhiên, HLV Enzo Maresca bất ngờ không sử dụng Garnacho một phút nào.

Dù vậy, hàng công "The Blues" vẫn có ngày thi đấu hiệu quả khi tận dụng tốt những cơ hội phản công để giành trọn 3 điểm, tạm vươn lên ngôi nhì bảng.

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Burnley triển khai hệ thống 5-4-1 chặt chẽ, gây khó khăn cho Chelsea trong việc tiếp cận khung thành. Tuy nhiên, những pha chuyển trạng thái nhanh của đội khách liên tục tạo ra áp lực, khiến hàng thủ Burnley nhiều lần chao đảo.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 37 khi Pedro Neto bật cao đánh đầu mở tỷ số sau đường chuyền chính xác từ Gittens. Bàn thắng giúp Chelsea kiểm soát nhịp độ trận đấu và hạn chế sức ép từ đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Burnley nỗ lực dâng cao nhưng không thể khai thác được các khoảng trống, trong khi Chelsea tiếp tục cho thấy sự sắc bén trong những pha phản công. Phút 88, Enzo Fernandez ấn định chiến thắng 2-0, khép lại trận đấu đầy kịch tính.

Hiện Chelsea chỉ còn kém Arsenal 3 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận. Thầy trò HLV Maresca hoàn toàn có thể trở thành ứng viên cho chức vô địch ở mùa giải này.