Thông điệp thép của Amorim

Cuộc họp kín ở Carrington cho thấy Ruben Amorim sẵn sàng đối đầu mọi ngôi sao. Từ Garnacho đến Ugarte, không ai được miễn trừ khi HLV người Bồ khẳng định: chỉ những người còn khát khao mới xứng đáng ở lại Manchester United.

Ruben Amorim được biết đến là người thẳng thắn.

Ruben Amorim được biết đến là người thẳng thắn. Cuộc họp nội bộ ở Carrington từng cho thấy ông không ngần ngại va chạm để khơi lại tinh thần cạnh tranh trong phòng thay đồ.

Theo nguồn tin từ Anh, Amorim nói trực tiếp với Alejandro Garnacho rằng anh cần “một người đại diện tốt hơn”, lời nhắn gửi không chỉ về chuyện quản lý hình ảnh, mà còn là cách ứng xử của một cầu thủ muốn vươn tầm ngôi sao.

Không chỉ Garnacho, vài cái tên khác cũng bị nêu đích danh. Đáng chú ý nhất là Manuel Ugarte. Amorim từng xem tiền vệ người Uruguay là học trò mẫu mực tại Sporting, nhưng giờ ông thất vọng khi thấy anh đánh mất khát vọng. Trong mắt Amorim, Ugarte “không còn là cầu thủ mà tôi từng biết”, một nhận xét lạnh lùng nhưng phản ánh đúng tình trạng sa sút của anh từ đầu mùa.

Amorim hiểu rõ để tái thiết Manchester United, ông cần hơn những cái tên danh tiếng. Ông cần cầu thủ có tinh thần như Kobbie Mainoo hay Matheus Cunha, những người chiến đấu từng phút và sẵn sàng tiếp thu. Cuộc họp ấy, theo nhiều người, không chỉ là lời nhắc nhở cá nhân mà là tuyên ngôn về kỷ luật và thái độ làm việc.

Ở Old Trafford lúc này, Amorim không tìm sự dễ chịu. Ông đang cố tái tạo DNA chiến thắng bằng cách đánh thức lòng tự trọng của các cầu thủ. Và đôi khi, để xây dựng lại một đội bóng lớn, điều đầu tiên cần làm chính là phá bỏ lớp ảo tưởng mà nhiều ngôi sao đang tự bọc quanh mình.