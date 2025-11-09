Khi Ugarte hại nhiều hơn giúp

Ruben Amorim muốn làm mới hàng tiền vệ MU bằng sức trẻ và năng lượng. Nhưng Manuel Ugarte, bản hợp đồng 51 triệu bảng, đang khiến kế hoạch ấy phản tác dụng.

Manuel Ugarte gia nhập MU với kỳ vọng mang lại sức chiến đấu và sự cơ động cho tuyến giữa. Anh đến từ PSG, mang danh “máy quét Nam Mỹ”, nhận lương 120.000 bảng mỗi tuần. Nhưng sau hơn 1 năm, con số ấy chỉ còn gợi nhắc về nỗi thất vọng.

Ugarte gây thất vọng

Trận hòa 2-2 với Tottenham thuộc vòng 11 Premier League hôm 8/11 là minh chứng rõ ràng nhất. Ugarte vào sân ở phút 63, khi MU dẫn 1-0. Chỉ 12 phút sau, Spurs gỡ hòa. Bảy phút kế tiếp, họ vượt lên 2-1. Đội phải nhờ cú đánh đầu phút bù giờ của De Ligt để giành lại 1 điểm.

Ugarte trực tiếp mắc lỗi ở cả hai bàn thua. Anh bị Odobert vượt qua như không có vật cản trong bàn gỡ hòa, rồi đứng sai vị trí, khiến Richarlison không việt vị trong pha nâng tỷ số. Một cầu thủ được đưa vào để giữ thế trận, nhưng lại khiến hàng thủ rối loạn.

Ugarte được kỳ vọng là người giúp đội giữ nhịp, kiểm soát bóng và khóa chặt trung tuyến. Nhưng mỗi khi anh vào sân, MU lại trở nên mong manh. Số liệu không biết nói dối. Đội chưa thắng trận nào tại Premier League với Ugarte góp mặt, theo Football365. Hiệu số bàn thắng của MU với anh trên sân là -6. Trong 285 phút có Ugarte, đội thủng lưới 9 bàn.

Casemiro ở đẳng cấp cao hơn Ugarte.

Trong khi đó, với Casemiro, MU chỉ để lọt lưới 5 bàn sau 543 phút. Cùng khoảng thời gian ấy, đội ghi 12 bàn, còn với Ugarte, chỉ 3. Những con số lạnh lùng ấy cho thấy sự khác biệt quá rõ ràng giữa người mới và người cũ.

HLV Ruben Amorim thích xoay vòng. Ông thay người sớm, thay nhiều, thậm chí thay khi không cần. Thói quen ấy khiến đội thường mất kiểm soát cuối trận. Việc rút Casemiro ra giữa hiệp hai trở thành “thói quen chiến thuật”, dù hậu quả luôn giống nhau: MU mất nhịp, mất bóng, mất điểm.

Ugarte được tung vào như “giải pháp an toàn”, nhưng kết quả ngược lại. Anh là “siêu dự bị” cho… đối thủ. Fulham gỡ hòa chỉ 4 phút sau khi anh vào sân. Trước Liverpool, anh được tung vào lúc MU dẫn 1-0, và trận kết thúc với tỷ số 2-1 - MU giành chiến thắng. Trong trận gặp Chelsea, anh vào hiệp hai khi MU dẫn 2-0, và tỷ số rút xuống 2-1. Ở Cúp Liên đoàn, anh đá chính trước Grimsby và bị thay ra ngay hiệp một, khi đội bị dẫn 0-2.

Mỗi lần Casemiro rời sân, tuyến giữa MU lập tức vỡ. Sự khác biệt giữa anh và Ugarte không nằm ở tuổi tác hay tốc độ, mà nằm ở bản năng phòng ngự. Casemiro đọc tình huống sớm, biết chọn vị trí và ra chân đúng thời điểm. Ugarte thì ngược lại: lao vào theo bản năng, thiếu tỉnh táo, và thường phạm lỗi không cần thiết.

Khó hiểu với Amorim

Cách Amorim sử dụng anh càng khiến tình hình tệ hơn. Ugarte cần thời gian thích nghi, cần được huấn luyện cụ thể, chứ không phải bị ném vào sân giữa lúc đội đang cần bảo toàn tỷ số. Mỗi lần như vậy, anh không thể cứu đội, mà chỉ khiến đối phương dễ thở hơn.

Những con số cũng nói lên tất cả về Casemiro và Ugarte:

9 bàn thua trong 285 phút có Ugarte.

5 bàn thua trong 543 phút có Casemiro.

MU chưa thắng trận nào với Ugarte trên sân.

Hiệu số điểm mỗi 90 phút khi có anh: 1,89.

Những thống kê ấy cho thấy Ugarte không chỉ chưa hòa nhập, mà còn đang làm suy yếu tập thể.

Amorim sẽ giải quyết thế nào với Ugarte?

Ruben Amorim phải đưa ra quyết định rõ ràng. Nếu Casemiro không thể đá 90 phút, ông cần thử cặp Bruno Fernandes-Kobbie Mainoo, thay vì tiếp tục đặt niềm tin mù quáng vào Ugarte. Tiền vệ người Uruguay không tệ về tinh thần, nhưng anh không phù hợp với cách MU đang chơi.

Một đội bóng lớn không thể kiên nhẫn mãi với cầu thủ đang khiến họ mất điểm. Amorim phải hiểu rằng, đôi khi can đảm không nằm ở việc thay người, mà ở việc không thay.

Casemiro có thể không còn ở đỉnh cao, nhưng anh vẫn là linh hồn của tuyến giữa. Ugarte thì chưa chứng minh được gì, ngoài việc cho thấy sự khác biệt giữa một nhà vô địch thật sự và một cầu thủ đang loay hoay đi tìm chỗ đứng.

Nếu Amorim không sớm dừng lại, những quyết định thay người của ông sẽ tiếp tục khiến MU trả giá, bằng điểm số, và bằng niềm tin.