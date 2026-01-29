Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Futsal Việt Nam và Thái Lan vào tứ kết giải châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam vào tứ kết VCK futsal châu Á 2026 dù chưa cần ra sân ở lượt đấu cuối vòng bảng.

Tấm vé được xác nhận sau khi Thái Lan đè bẹp Kuwait với tỷ số 6-1 tối 29/1, qua đó cùng Việt Nam chắc chắn nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu.

Tuyển futsal Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội trước Kuwait. Ngôi sao Osamanmusa trở thành tâm điểm với màn trình diễn bùng nổ, ghi tới 4 bàn thắng, trực tiếp nhấn chìm đối thủ và đưa "Voi chiế" futsal thẳng tiến vào vòng tứ kết.

Sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Diego Giustozzi và Thái Lan có cùng 6 điểm sau 2 chiến thắng tuyệt đối trước Kuwait và Lebanon. Đáng chú ý, futsal Việt Nam tạm xếp nhì bảng do kém Thái Lan hiệu số.

Vào lúc 15h00 ngày 31/1, tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận cuối cùng vòng bảng gặp Thái Lan. Đây được coi là màn quyết đấu định đoạt ngôi đầu ở bảng B. Đáng chú ý, cuộc chạm trán này diễn ra trên sân thi đấu Indonesia Arena, khác với 2 trận đầu tiên của tuyển futsal Việt Nam.

Trước trận đấu, HLV Diego Giustozzi khẳng định: "Trận gặp Thái Lan sẽ khác với 2 trận vừa qua, diễn ra ở nhà thi đấu và mặt sân khác, mang đậm tính futsal hơn, vì vậy chúng tôi cần nhanh chóng tập trung cho thử thách kế tiếp".

Ở vòng đấu loại trực tiếp, Thái Lan và Việt Nam nhiều khả năng sẽ chạm trán Iraq hoặc Indonesia - hai đội được đánh giá cao nhất ở bảng A.

Lịch thi đấu của tuyển futsal Việt Nam ở giải châu Á.

Tuyển futsal Việt Nam thắng trận thứ 2 ở giải châu Á

Trưa 29/1, tuyển futsal Việt Nam tiến sát vé vào tứ kết giải futsal châu Á 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Lebanon ở lượt trận thứ 2 bảng B.

Patrik Lê Giang có quốc tịch Việt Nam

Sáng 29/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận thủ môn Patrik Lê Giang hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam.

Hành động đẹp của tập thể U23 Việt Nam

Thủ môn Trần Trung Kiên cùng đồng đội san sẻ thành quả thi đấu cho những cầu thủ không may sớm chia tay VCK U23 châu Á 2026 vì chấn thương.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Hiểu Phong

    20:00 29/1/2026

    

    19:31 29/1/2026

    

