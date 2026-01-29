Futsal Việt Nam và Thái Lan vào tứ kết giải châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam vào tứ kết VCK futsal châu Á 2026 dù chưa cần ra sân ở lượt đấu cuối vòng bảng.

Việt Nam vào tứ kết sớm một lượt.

Tấm vé được xác nhận sau khi Thái Lan đè bẹp Kuwait với tỷ số 6-1 tối 29/1, qua đó cùng Việt Nam chắc chắn nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu.

Tuyển futsal Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội trước Kuwait. Ngôi sao Osamanmusa trở thành tâm điểm với màn trình diễn bùng nổ, ghi tới 4 bàn thắng, trực tiếp nhấn chìm đối thủ và đưa "Voi chiế" futsal thẳng tiến vào vòng tứ kết.

Sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Diego Giustozzi và Thái Lan có cùng 6 điểm sau 2 chiến thắng tuyệt đối trước Kuwait và Lebanon. Đáng chú ý, futsal Việt Nam tạm xếp nhì bảng do kém Thái Lan hiệu số.

Vào lúc 15h00 ngày 31/1, tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận cuối cùng vòng bảng gặp Thái Lan. Đây được coi là màn quyết đấu định đoạt ngôi đầu ở bảng B. Đáng chú ý, cuộc chạm trán này diễn ra trên sân thi đấu Indonesia Arena, khác với 2 trận đầu tiên của tuyển futsal Việt Nam.

Trước trận đấu, HLV Diego Giustozzi khẳng định: "Trận gặp Thái Lan sẽ khác với 2 trận vừa qua, diễn ra ở nhà thi đấu và mặt sân khác, mang đậm tính futsal hơn, vì vậy chúng tôi cần nhanh chóng tập trung cho thử thách kế tiếp".

Ở vòng đấu loại trực tiếp, Thái Lan và Việt Nam nhiều khả năng sẽ chạm trán Iraq hoặc Indonesia - hai đội được đánh giá cao nhất ở bảng A.

Lịch thi đấu của tuyển futsal Việt Nam ở giải châu Á.