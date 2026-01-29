Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển futsal Việt Nam thắng trận thứ 2 ở giải châu Á

  • Thứ năm, 29/1/2026 16:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trưa 29/1, tuyển futsal Việt Nam tiến sát vé vào tứ kết giải futsal châu Á 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Lebanon ở lượt trận thứ 2 bảng B.

Hai bàn thắng được ghi ngay trong những phút đầu trận giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi sớm kiểm soát thế trận và thi đấu đầy chủ động. Ngay ở pha lên bóng đầu tiên, Công Viên tận dụng tốt đường kiến tạo của Thịnh Phát để mở tỷ số cho đội tuyển futsal Việt Nam. Chỉ ít phút sau, Ngọc Ánh nhân đôi cách biệt sau pha phất bóng dài chính xác của thủ môn Văn Tú, tạo lợi thế lớn cho đội bóng áo đỏ.

Có được hai bàn dẫn trước từ rất sớm, tuyển futsal Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, ưu tiên kiểm soát bóng và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Lebanon nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật và khả năng bọc lót tốt của các cầu thủ Việt Nam. Trong hiệp một, đội bạn chỉ tạo ra một vài tình huống nguy hiểm, song đều bị thủ môn Văn Tú hóa giải.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Tuyển futsal Việt Nam tiếp tục làm chủ cuộc chơi, dù phải đối mặt với thử thách khi Ngọc Linh nhận thẻ đỏ và đội phải chơi thiếu người trong hai phút. Tuy nhiên, bản lĩnh và sự tập trung giúp đội tuyển đứng vững, bảo toàn mành lưới.

Chiến thắng 2-0 giúp futsal Việt Nam có trọn vẹn 6 điểm sau hai trận, qua đó nắm quyền tự quyết và tiến rất gần tới tấm vé vào vòng tứ kết giải đấu châu lục.

Vào lúc 15h00 ngày 31/1, tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận cuối cùng vòng bảng gặp Thái Lan. Đây được coi là màn quyết đấu định đoạt thứ hạng ở bảng B.

Viet Nam anh 1

Lịch thi đấu của tuyển futsal Việt Nam ở giải châu Á.

Tuyển futsal Việt Nam thắng nhọc ở giải châu Á

Tối 27/1, tuyển futsal Việt Nam ngược dòng thắng Kuwait với tỷ số 5-4 ở trận mở màn giải Futsal châu Á 2026.

46:2756 hôm qua

Đội trưởng tuyển futsal Việt Nam giải nghệ

Phạm Đức Hòa khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở tuổi 35, đánh dấu hồi kết cho một hành trình bền bỉ và giàu dấu ấn của một trong những biểu tượng lớn nhất futsal Việt Nam.

18:22 31/12/2025

Futsal Việt Nam thua cả 2 trận tranh hạng ở giải Đông Nam Á

Trưa 29/12, U16 và U119 futsal Việt Nam đều thất bại ở trận tranh hạng ba lần lượt trước Myanmar và Malaysia giải U16 futsal Đông Nam Á 2025.

16:17 29/12/2025

