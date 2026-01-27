Tuyển futsal Việt Nam thắng nhọc ở giải châu Á

Tối 27/1, tuyển futsal Việt Nam ngược dòng thắng Kuwait với tỷ số 5-4 ở trận mở màn giải Futsal châu Á 2026.

Bước vào giải với lực lượng trẻ hóa và từng thua Afghanistan trong hai trận giao hữu trước đó, tuyển futsal Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt nhiều khó khăn. Điều này nhanh chóng được thể hiện trong hiệp 1, khi Kuwait nhập cuộc tự tin và liên tiếp tận dụng sai lầm của hàng thủ Việt Nam để dẫn trước 2-0, rồi 3-2.

Dù vậy, các học trò của HLV Diego Giustozzi cho thấy bản lĩnh khi kiên trì bám đuổi tỷ số. Những pha lập công quan trọng của Châu Đoàn Phát, Thịnh Phát và Mạnh Dũng giúp Việt Nam khép lại hiệp một với tỷ số hòa 3-3.

Sang hiệp hai, thế trận diễn ra chặt chẽ hơn. Kuwait dần xuống sức trong khi tuyển futsal Việt Nam kiểm soát bóng tốt và chắt chiu cơ hội. Minh Quang và Mạnh Dũng lập công giúp Việt Nam vươn lên dẫn 5-3. Dù Kuwait rút ngắn cách biệt ở những phút cuối bằng chiến thuật power play, thầy trò HLV Diego vẫn bảo toàn được chiến thắng 5-4 đầy kịch tính.

Kết quả giúp tuyển futsal Việt Nam có khởi đầu thuận lợi ở bảng B và tạm thời đứng nhì bảng. Ở trận đấu sớm, Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước Lebanon và giành ngôi nhất bảng.

Giải đấu năm nay quy tụ 16 đội tuyển hàng đầu châu lục, chia làm 4 bảng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. VCK futsal châu Á năm nay không gắn liền với suất dự World Cup, nhưng vẫn được đánh giá có chất lượng chuyên môn rất cao.