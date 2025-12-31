Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội trưởng tuyển futsal Việt Nam giải nghệ

  • Thứ tư, 31/12/2025 18:22 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Phạm Đức Hòa khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở tuổi 35, đánh dấu hồi kết cho một hành trình bền bỉ và giàu dấu ấn của một trong những biểu tượng lớn nhất futsal Việt Nam.

Phạm Đức Hoà quyết định chia tay futsal chuyên nghiệp.

Trên trang cá nhân tối 31/12, Đức Hòa chia sẻ đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp, kèm thông điệp ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Xin chào mọi người. 2025 sắp kết thúc. 2026 sắp bắt đầu. Cám ơn những gì trải qua trong suốt những năm tháng là một VĐV. SEA Games 33 tại Thái Lan là lần cuối cùng Hòa thi đấu với tư cách VĐV futsal chuyên nghiệp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại".

Gia nhập futsal năm 2012 sau khi chuyển hướng từ bóng đá sân 11, Đức Hòa nhanh chóng khẳng định vị thế và trở thành trụ cột không thể thay thế của CLB Thái Sơn Nam. Với lối chơi chắc chắn, tư duy chiến thuật sắc bén và bản lĩnh thủ lĩnh, anh góp công lớn giúp đội bóng thống trị giải VĐQG giai đoạn 2016-2021, trước khi tiếp tục bổ sung thêm danh hiệu vào các năm 2023, 2024 và 2025.

Ở cấp độ đội tuyển, Đức Hòa là mắt xích quan trọng ở hai kỳ FIFA Futsal World Cup 2016 và 2021 khi đều giúp Việt Nam vào vòng 1/8. Đặc biệt, pha lập công vào lưới Nga tại World Cup 2021 đưa tên tuổi anh vào lịch sử futsal Việt Nam.

Sự nghiệp rực rỡ được ghi nhận bằng loạt danh hiệu cá nhân, nổi bật là Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2023. Việc được trao băng đội trưởng tuyển quốc gia và CLB sau khi Trần Văn Vũ giải nghệ càng khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng của anh.

Futsal Việt Nam thua cả 2 trận tranh hạng ở giải Đông Nam Á

Trưa 29/12, U16 và U119 futsal Việt Nam đều thất bại ở trận tranh hạng ba lần lượt trước Myanmar và Malaysia giải U16 futsal Đông Nam Á 2025.

16:17 29/12/2025

Việt Nam thua Indonesia 3-7 ở giải futsal U19

Tối 27/12, tuyển U19 futsal Việt Nam thua U19 futsal Indonesia với tỷ số 3-7 ở trận bán kết giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.

18:36 27/12/2025

Việt Nam thua ngược Thái Lan ở giải futsal U19

Tuyển futsal U19 Thái Lan giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước U19 Việt Nam, qua đó toàn thắng và chiếm ngôi đầu bảng A để giành vé vào bán kết giải futsal U19 vô địch Đông Nam Á.

22:17 25/12/2025

Minh Nghi

