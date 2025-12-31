Đội trưởng tuyển futsal Việt Nam giải nghệ

Phạm Đức Hòa khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở tuổi 35, đánh dấu hồi kết cho một hành trình bền bỉ và giàu dấu ấn của một trong những biểu tượng lớn nhất futsal Việt Nam.

Phạm Đức Hoà quyết định chia tay futsal chuyên nghiệp.

Trên trang cá nhân tối 31/12, Đức Hòa chia sẻ đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp, kèm thông điệp ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Xin chào mọi người. 2025 sắp kết thúc. 2026 sắp bắt đầu. Cám ơn những gì trải qua trong suốt những năm tháng là một VĐV. SEA Games 33 tại Thái Lan là lần cuối cùng Hòa thi đấu với tư cách VĐV futsal chuyên nghiệp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại".

Gia nhập futsal năm 2012 sau khi chuyển hướng từ bóng đá sân 11, Đức Hòa nhanh chóng khẳng định vị thế và trở thành trụ cột không thể thay thế của CLB Thái Sơn Nam. Với lối chơi chắc chắn, tư duy chiến thuật sắc bén và bản lĩnh thủ lĩnh, anh góp công lớn giúp đội bóng thống trị giải VĐQG giai đoạn 2016-2021, trước khi tiếp tục bổ sung thêm danh hiệu vào các năm 2023, 2024 và 2025.

Ở cấp độ đội tuyển, Đức Hòa là mắt xích quan trọng ở hai kỳ FIFA Futsal World Cup 2016 và 2021 khi đều giúp Việt Nam vào vòng 1/8. Đặc biệt, pha lập công vào lưới Nga tại World Cup 2021 đưa tên tuổi anh vào lịch sử futsal Việt Nam.

Sự nghiệp rực rỡ được ghi nhận bằng loạt danh hiệu cá nhân, nổi bật là Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2023. Việc được trao băng đội trưởng tuyển quốc gia và CLB sau khi Trần Văn Vũ giải nghệ càng khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng của anh.