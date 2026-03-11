Rooney bật cười khi Liverpool thua trận

Dù đang tác nghiệp ở trận đấu giữa Newcastle và Barcelona tại vòng 1/8 Champions League, huyền thoại Wayne Rooney vẫn quan tâm đến kết quả của Liverpool trước Galatasaray.

Trong chương trình bình luận sau trận hòa 1-1 của Newcastle trước Barcelona trên sân St James' Park, Rooney gây chú ý với biểu cảm đầy hào hứng khi được phóng viên thông báo Liverpool vừa để thua Galatasaray 0-1 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khi nhiều người hâm mộ nhận ra cựu đội trưởng MU dường như rất hài lòng với kết quả bất lợi của đại kình địch.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, một tài khoản viết: "Rooney chưa bao giờ hết ghét Liverpool". Một CĐV khác nhận xét: "Nếu tôi là fan MU, tôi cũng hả hê khi nhìn Liverpool thua trận".

Rooney cười khi biết Liverpool thua trận.

Trước đó vài tuần, Rooney từng chia sẻ về màn trình diễn bất ổn của Liverpool mùa này. Theo cựu tiền đạo MU, HLV Arne Slot chưa thể hiện được quyền uy cần thiết để duy trì sự ổn định tại Anfield trong giai đoạn hậu Jurgen Klopp.

"Tôi từng nói chuyện với nhiều HLV và hiểu rằng công việc này đôi khi rất khắc nghiệt. Nhưng nếu Slot không thể đưa Liverpool vào top 5 Premier League, tôi nghĩ chắc chắn ông ấy sẽ phải ra đi", Rooney nhận định.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật và khả năng quản lý phòng thay đồ, Rooney cũng chỉ ra những nguyên nhân khiến Liverpool gặp khó khăn trong mùa giải này. Cựu tiền đạo MU cho rằng việc đội bóng mất đi một số nhân tố quan trọng trong đội hình làm ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh tổng thể.

Liverpool sẽ có màn tái đấu Galatasaray tại Anfield vào ngày 19/3.

Highlights Wolves 2-1 Liverpool Rạng sáng 4/3, Wolves gây sốc khi hạ gục Liverpool với tỷ số 2-1 thuộc vòng 29 Premier League.