Xuân Son vẫn đáng sợ

Sau quãng thời gian dài phải ngồi ngoài vì chấn thương, tiền đạo Nguyễn Xuân Son có màn trở lại không thể ấn tượng hơn.

Xuân Son chứng tỏ giá trị sau khi trở lại từ chấn thương. Ảnh: CLB Nam Định

Tối 29/1, Xuân Son tỏa sáng với cú đúp giúp Nam Định đánh bại Lion City Sailors với tỷ số 3-0 tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26. Tiền đạo chủ lực của tuyển Việt Nam nâng tổng số bàn thắng lên 7 bàn chỉ sau 3 lần ra sân, qua đó trở thành chân sút nổi bật nhất của giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Kể từ khi hoàn toàn bình phục và trở lại sân cỏ, tiền đạo sinh năm 1997 liên tục để lại dấu ấn đậm nét. Mở đầu cho chuỗi trận thăng hoa là bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào, giúp Xuân Son giải tỏa áp lực tâm lý sau thời gian dài dưỡng thương, đồng thời đánh dấu sự trở lại đầy tự tin trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trở về thi đấu trong màu áo Nam Định tại đấu trường châu lục, Xuân Son tiếp tục cho thấy bản năng săn bàn đáng sợ. Trong cuộc đối đầu với Shan United, chân sút này lập cú hat-trick hoàn hảo, trở thành điểm sáng lớn nhất trên hàng công. Khả năng chọn vị trí thông minh, dứt điểm đa dạng và sự quyết đoán trong vùng cấm giúp Xuân Son liên tục khiến hàng thủ đối phương lúng túng.

Xuân Son liên tục tỏa sáng. Ảnh: CLB Nam Định

Đà thăng hoa chưa dừng lại. Ở các trận gặp Bangkok United và Lion City Sailors, Xuân Son đều ghi cú đúp, góp công lớn vào những kết quả tích cực của đội nhà.

Tính trong 4 trận đấu gần nhất, Xuân Son ghi 8 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 2 bàn/trận, một con số cực kỳ ấn tượng với bất kỳ tiền đạo nào. Phong độ này phản ánh thể trạng đạt điểm rơi tốt nhất, đồng thời cho thấy sự tự tin và khát khao cống hiến sau quãng thời gian khó khăn vì chấn thương.

Sự trở lại mạnh mẽ của Xuân Son mang đến tín hiệu tích cực cho cả CLB Nam Định lẫn đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Khoảnh khắc đáng yêu của con trai Duy Mạnh với Xuân Son