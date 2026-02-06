Lý do Lingard không thể trở lại Premier League

Jesse Lingard rất mong muốn trở lại West Ham United trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua, nhưng thương vụ bị chặn đứng khi HLV trưởng Nuno Espírito Santo can thiệp.

Lingard sắp về lại châu Âu thi đấu.

Theo The Times, Lingard chủ động bày tỏ ý định tái hợp đội chủ sân London Stadium, nơi anh từng thi đấu thành công theo dạng cho mượn vào mùa giải 2020/21. Cầu thủ 33 tuổi tin rằng kinh nghiệm và khả năng của mình có thể giúp ích cho đội bóng đang gặp khó khăn ở Premier League.

Tuy nhiên, HLV Espírito Santo quyết định không theo đuổi Lingard. Thay vào đó, HLV người Bồ Đào Nha ưu tiên chiêu mộ Adama Traoré, tiền đạo cánh ông từng dẫn dắt tại Wolverhampton Wanderers.

Cho dù Lingard hiện là cầu thủ tự do sau khi rời Seoul FC, HLV Nuno tin rằng việc bổ sung tiền vệ này không giúp ích gì nhiều cho tình hình West Ham hiện tại.

Lingard sau đó cũng trao đổi với nhiều CLB khác tại xứ sở sương mù, nhưng không thành công. Ngôi sao người Anh khả năng cao gia nhập Feyenoord, sau khi người đồng đội cũ Robin van Persie nghiêm túc cân nhắc việc chiêu mộ cựu sao MU.

Van Persie, HLV trưởng của Feyenoord, là người trực tiếp thúc đẩy thương vụ này. Trong màu áo FC Seoul, Lingard ra sân tổng cộng 67 trận, ghi 19 bàn thắng và đóng góp 10 pha kiến tạo. Phong độ ổn định này được xem là cơ sở để Lingard nuôi hy vọng trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu.

Về phía Feyenoord, đội đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Eredivisie, nhưng kém đội dẫn đầu PSV tới 17 điểm. Mùa giải của họ cũng không thực sự suôn sẻ khi sớm bị loại khỏi Europa League ngay từ vòng đấu theo thể thức phân hạng.

