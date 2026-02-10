'Bom tấn' 82 triệu bảng làm lu mờ Haaland

Những thống kê gần đây chỉ ra màn trình diễn của tiền đạo Hugo Ekitike trong màu áo Liverpool đang ấn tượng hơn nhiều so với Erling Haaland của Man City.

Haaland bị Ekitike làm lu mờ.

Theo số liệu thống kê trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Haaland thi đấu 1.044 phút nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng và có thêm 2 kiến tạo, đạt hiệu suất 0,26 bàn mỗi 90 phút. Đây là con số thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn vốn rất cao của tiền đạo người Na Uy, người từng thống trị các bảng xếp hạng ghi bàn tại Premier League trong nhiều mùa giải.

Ở chiều ngược lại, Ekitike đang nổi lên như một trong những tiền đạo hiệu quả nhất Premier League. Tiền đạo người Pháp chơi 999 phút trong cùng giai đoạn nhưng ghi tới 9 bàn thắng và đóng góp 3 kiến tạo. Hiệu suất 0,81 bàn mỗi 90 phút cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc của tân binh này trong hệ thống tấn công của Liverpool.

Theo Livescore, Ekitike cũng là tân binh có hiệu suất ghi bàn tốt thứ hai tại Liverpool trong mùa đầu tiên (ghi bàn hoặc kiến tạo mỗi 112 phút). Người đang giữ thành tích tốt nhất là Mohamed Salah ở mùa giải 2017/18 (70 phút).

Ekitike có phong độ tốt hơn Haaland. Ảnh: Reuters.

Không chỉ vượt trội về số bàn thắng, Ekitike còn mang đến sự linh hoạt trong lối chơi của đội bóng vùng Merseyside. Khả năng di chuyển rộng, phối hợp với các vệ tinh trên hàng công và tận dụng cơ hội tốt giúp Liverpool duy trì sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, dù ghi bàn thắng quyết định giúp Man City đánh bại chính Liverpool của Ekitike với tỷ số 2-1 hôm 8/2, màn trình diễn của Haaland vẫn khiến CĐV đội nhà lo lắng. Tuyển thủ Na Uy trải qua giai đoạn khó khăn khi Man City thiếu sự ổn định về mặt chiến thuật lẫn nhân sự, khiến nguồn cung cơ hội cho tiền đạo này giảm đáng kể.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Ekitike hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quyết định trong cuộc đua danh hiệu của Liverpool mùa này. Quan trọng hơn, tiền đạo người Pháp dần chứng minh rằng anh xứng đáng với mức phí 82 triệu bảng, trái ngược với một tân binh đắt giá khác tại Anfield là Alexander Isak.

Highlights Liverpool 1-2 Man City Man City đánh bại Liverpool 2-1 trên sân khách để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 25 rạng sáng 9/2.