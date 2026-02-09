Guehi vững vàng trước những tiếng la ó

Trước Liverpool tối 8/2, Marc Guehi có một trận đấu chịu tải nặng nề nhưng không hề tệ, chỉ là tiếng la ó đến từ cảm xúc, không phải từ những gì diễn ra trên sân.

Guehi có trận đấu hay trước Liverpool.

Trận gặp Liverpool là kiểu thử thách mà mọi trung vệ đều e ngại: nhịp độ cao, pressing dồn dập, các pha tạt sớm và những tình huống cố định liên tục. Trong bối cảnh ấy, việc Guehi bị la ó nghe qua tưởng như hợp lý. Nhưng nếu bóc tách trận đấu bằng dữ kiện, câu chuyện lại đi theo hướng khác.

Guehi chạm bóng 83 lần, đạt 83% chuyền chính xác. Đây không phải thông số hào nhoáng, nhưng với một trung vệ phải đối mặt sức ép liên tục từ Liverpool, đó là mức ổn định đáng ghi nhận.

Man City không co cụm toàn diện, vì thế, Guehi buộc phải tham gia luân chuyển bóng, nhận bóng trong không gian hẹp và đưa ra quyết định nhanh. Anh thực hiện 10 đường chuyền vào 1/3 cuối sân, cho thấy Man City vẫn tìm cách vượt tuyến thay vì chỉ phá bóng giải nguy.

Ở mặt trận phòng ngự, Guehi làm đúng và đủ những gì một trung vệ phải làm khi đội nhà bị ép sân. 5 pha phá bóng, trong đó có 4 tình huống bằng đầu, phản ánh áp lực từ những quả tạt và các pha bóng hai.

3 cú block, 2 pha tắc bóng, 2 lần cắt đường chuyền và 3 pha tranh chấp trên không thành công cho thấy anh hiện diện thường trực ở các điểm nóng. Đó không phải dấu hiệu của sự lúng túng, mà là hệ quả của việc phải làm việc liên tục trước đối thủ vượt trội về thế trận.

Điểm dễ khiến khán đài khó chịu nằm ở những khoảnh khắc Man City bị kéo giãn. Liverpool pressing cao, buộc hàng thủ lộ khoảng trống sau lưng. Trong các tình huống ấy, trung vệ thường là người bị “soi” đầu tiên.

Chỉ cần một nhịp xử lý chậm, một đường chuyền an toàn thay vì mạo hiểm, cảm giác thất vọng lập tức xuất hiện. Tiếng la ó vì thế mang nhiều màu sắc cảm xúc hơn là đánh giá chuyên môn.

Một phần, CĐV Liverpool chưa "tha" cho Guehi. Hè 2025, cầu thủ này tưởng chừng gia nhập "The Kop". Phi vụ đổ vỡ, để lại những hậm hực với Liverpool.

Guehi góp công giúp Man City thắng Liverpool.

Thực tế, Guehi còn góp mặt ở mặt trận tấn công khi Man City có cơ hội. Anh có 2 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và 1 cú sút trúng đích từ các tình huống cố định. Chi tiết nhỏ, nhưng đủ cho thấy Guehi không chỉ tồn tại để chống đỡ, mà còn sẵn sàng hỗ trợ khi đội nhà dâng cao.

Cần đặt câu hỏi: nếu không phải Guehi, ai sẽ đứng ra chịu tải trước Liverpool? Với cường độ và cách tổ chức của đối thủ, bất kỳ trung vệ nào cũng có thể trông “tệ” nếu chỉ nhìn vào một vài khoảnh khắc bị dồn ép.

Nhưng bóng đá không được đo bằng cảm giác tức thời. Nó được đo bằng việc cầu thủ có giữ được cấu trúc, có hoàn thành vai trò và có tránh cho đội nhà sụp đổ hay không.

Guehi không có một trận đấu hoàn hảo. Anh cũng không tạo ra nhiều khoảnh khắc phòng ngự mang tính biểu tượng. Nhưng anh không vỡ trận, không trốn tránh va chạm và không biến Man City thành một tập thể hỗn loạn trước áp lực. Trong bối cảnh đó, tiếng la ó vang lên phản ánh sự khắc nghiệt của khán đài nhiều hơn là chất lượng màn trình diễn.

Đôi khi, bóng đá cần một cái nhìn chậm lại. Bởi giữa tiếng la ó và sự thật trên sân, khoảng cách không hề nhỏ.