Lý do Man City chi bộn tiền cho Guehi

Tối 21/1, Marc Guehi có trận ra mắt chính thức cho Manchester City trong chiến thắng 2-0 trước Wolves tại vòng 23 Premier League.

Guehi đổi đời, cả về vị thế lẫn giá trị trong màu áo Man City.

Trước khi Guehi cập bến Etihad, Man City không thể giữ sạch lưới trong 3 trận đấu liên tiếp tại Premier League. Sự xuất hiện của trung vệ người Anh chấm dứt chuỗi trận này, đánh dấu bước ngoặt tích cực cho hàng thủ Man City.

Đây là màn trình diễn ấn tượng, lý giải việc Manchester City trả mức phí 20 triệu bảng cho Crystal Palace, dù cầu thủ chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng. Đáng chú ý hơn, trung vệ người Anh còn trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai tại sân Etihad, với mức đãi ngộ lên tới 300.000 bảng mỗi tuần.

Việc trả lương tới 300.000 bảng/tuần cho một trung vệ tân binh là điều rất hiếm xảy ra ở bóng đá đỉnh cao. Song, bản hợp đồng đưa Guehi từ Crystal Palace sang Manchester City được xem là một nước đi chiến lược của câu lạc bộ, đặc biệt khi anh được đánh giá cao về kinh nghiệm thi đấu và tiềm năng lâu dài.

Trong chiến thắng trước Wolverhampton, Guehi có thống kê ấn tượng với 112 lần chạm bóng, hoàn thành 95/102 đường chuyền (tỷ lệ chính xác 94,7%), 12 đường chuyền ở 1/3 cuối sân, giành lại bóng 4 lần, 3 đường chuyền dài chính xác, thắng 2 pha tranh chấp, 2 lần đánh chặn.

Sau trận, Pep Guardiola ca ngợi màn ra mắt ấn tượng của Marc Guehi tại Manchester City: “Cậu ấy (Guehi) đến đây để chơi cho CLB trong nhiều năm, đây là một bản hợp đồng thực sự tuyệt vời!”

Huấn luyện viên trưởng Manchester City bày tỏ sự hài lòng về tân binh người Anh: “Guehi ở độ tuổi hoàn hảo, bản hợp đồng tuyệt vời cho câu lạc bộ trong nhiều năm tới. Cậu ấy là người bạn có thể tin cậy; chỉ qua hai buổi tập thôi đã thấy rõ. Cách di chuyển, giao tiếp, quan sát những gì diễn ra xung quanh, khả năng đọc tình huống. Thực sự xuất sắc”.

