Phép màu trụ hạng của Wolves

Bị dồn đến mép vực, nhưng Wolves thổi bùng hy vọng bằng chiến thắng không tưởng trước Liverpool thuộc vòng 29 Premier League rạng sáng 4/3.

Wolves gây sốc cho Liverpool.

Phút 94 trên sân Molineux, Andre tung cú dứt điểm quyết định giúp đội bóng cuối bảng quật ngã nhà đương kim vô địch Liverpool 2-1, tạo nên một trong những khoảnh khắc kịch tính nhất mùa giải.

Trước giờ bóng lăn, Wolves kém nhóm an toàn tới 14 điểm khi chỉ còn 9 trận đấu trong tay. Một cuộc lội ngược dòng dường như bất khả thi. Thực tế càng khắc nghiệt nếu nhìn vào lịch thi đấu còn lại. Họ lần lượt chạm trán Brentford, West Ham, Leeds United, Tottenham, Sunderland, Brighton, Fulham và Burnley với nhiều đối thủ thuộc nửa trên bảng xếp hạng. Để mơ về phép màu, Wolves gần như phải thắng tối thiểu 6/8 trận cuối. Nhiệm vụ ấy chẳng khác nào leo núi dựng đứng.

Mùa này, Wolves từng chạm đáy thất vọng khi không thắng suốt 19 vòng đầu, kỷ lục tệ nhất lịch sử Premier League, vượt qua cột mốc 17 trận của Sheffield United mùa 2020/21. Tính rộng hơn, kỷ lục khởi đầu không thắng lâu nhất ở hạng đấu cao nhất nước Anh thuộc về Bolton Wanderers với 22 trận mùa 1902/03.

Dù vậy, chiến thắng trước Aston Villa tuần trước giúp thầy trò HLV Rob Edwards chạm mốc 13 điểm, đủ để họ không còn nguy cơ chạm đến cột mốc tệ hại nhất lịch sử Premier League với 11 điểm mà Derby County thiết lập mùa 2007/08. Cũng chính Derby rớt hạng sớm nhất lịch sử (29/3/2008). Ít nhất, Wolves không lặp lại 2 nỗi hổ thẹn này.

Wolves chưa buông xuôi.

Mùa trước, Southampton lập kỷ lục xuống hạng sớm nhất tính theo số vòng, khi chính thức chia tay Premier League từ đầu tháng 4/2025 dù còn 7 trận chưa đấu và khép lại mùa giải với 12 điểm, tổng điểm thấp thứ 2 lịch sử.

Bài toán cho Wolves vì thế không chỉ là điểm số, mà còn là niềm tin. Đánh bại Liverpool cho thấy họ chưa buông xuôi. Trong cuộc chiến sinh tồn, tinh thần đôi khi tạo nên khác biệt. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất, "Bầy sói" hoàn toàn có thể tạo nên màn hồi sinh ngoạn mục.

Hiện Wolves kém vị trí an toàn của Nottingham Forest 11 điểm và thi đấu nhiều hơn 2 trận. Rõ ràng phép màu vẫn còn rất xa nhưng dần được thắp lại. Sau trận thắng nghẹt thở trước Liverpool, ít nhất Wolves chứng minh họ chưa sẵn sàng nói lời từ biệt.

