Lamine Yamal có giá 349,6 triệu euro

CIES Football Observatory (Trung tâm nghiên cứu và theo dõi số liệu bóng đá) vừa công bố bảng định giá mới nhất cho các cầu thủ trẻ châu Âu.

Lamine Yamal là tài năng trẻ đáng xem nhất lúc này.

Kết quả không gây bất ngờ: Lamine Yamal đứng đầu danh sách với con số khổng lồ 349,6 triệu euro. Không ai trong cùng thế hệ có thể tiệm cận giá trị ấy.

Ở tuổi 18, Yamal là trụ cột của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha. Anh không chỉ là một tài năng sớm nở, mà còn là biểu tượng mới của bóng đá Catalonia sau thời Messi.

Mỗi pha đi bóng, cú sút hay đường kiến tạo của Yamal đều mang giá trị thương hiệu. CIES nhìn thấy ở tài năng trẻ này không chỉ kỹ năng, mà còn là tiềm năng kinh tế khổng lồ.

Bảng xếp hạng của CIES năm nay gồm 113 cầu thủ dưới 20 tuổi. Xếp sau Yamal là Estevao (118,1 triệu euro), Pau Cubarsi (112,7 triệu), Franco Mastantuono (102,4 triệu), Warren Zaire-Emery (92,3 triệu) và Ethan Nwaneri (88,1 triệu). Endrick, người đang khoác áo Real Madrid, chỉ đứng thứ chín với 73,2 triệu euro. Khoảng cách ấy cho thấy Yamal đang ở một tầm khác.

La Liga còn góp mặt thêm vài gương mặt trẻ đáng chú ý: Jon Martin (Real Sociedad, 21 triệu), Vitor Reis (Girona, 19,6 triệu), Roony Bardghji (Barcelona, 14,2 triệu), Hector Fort (Elche, 11,1 triệu) và Milos Lukovic (Las Palmas, 10,3 triệu).

Từ La Masia, Yamal bước ra như một sản phẩm hoàn hảo của hệ thống đào tạo Barcelona. Mỗi bước tiến của anh đều khiến giá trị ấy tăng thêm. 349,6 triệu euro không chỉ là con số, mà còn là lời khẳng định: bóng đá châu Âu đang sở hữu một viên kim cương hiếm có.