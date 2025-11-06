Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Beckham mới' xuất hiện trong trận cầu điên rồ của Barcelona

  • Thứ năm, 6/11/2025 10:50 (GMT+7)
Cơn địa chấn nhỏ nổ ra ở Champions League, và người góp phần tạo nên nó không ai khác ngoài Carlos Forbs - cầu thủ 21 tuổi của Club Brugge.

Carlos Forbs có màn trình diễn chói sáng trước Barcelona.

Trong trận hòa nghẹt thở 3-3 với Barcelona ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 6/11, ngôi sao trẻ người Bồ Đào Nha tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo, đồng thời xô đổ kỷ lục tồn tại suốt hơn 25 năm của huyền thoại David Beckham.

Trước Forbs, Beckham là cầu thủ trẻ nhất vừa ghi bàn vừa kiến tạo vào lưới Barcelona tại đấu trường danh giá nhất châu Âu - thành tích được thiết lập khi còn khoác áo MU. Thế nhưng đêm ở Jan Breydelstadion chứng kiến một "Beckham mới" của thời đại khác: tốc độ, tinh quái và lạnh lùng trước khung thành. Forbs vượt qua cột mốc đó sớm gần hai năm, chính thức chiếm vị trí của cựu đội trưởng tuyển Anh trong lịch sử Champions League.

Trận đấu giữa Brugge và Barcelona là bữa tiệc bàn thắng đúng nghĩa. Dù Lamine Yamal cũng để lại dấu ấn bằng một siêu phẩm, mọi ánh nhìn đều hướng về Forbs. Anh biến hàng thủ trứ danh của đội bóng xứ Catalonia thành tấm bia tập bắn, liên tục xuyên phá và khiến Wojciech Szczesny phải làm việc cật lực. Cú sút chìm mở tỷ số và pha dứt điểm quyết đoán ở hiệp hai của Forbs như lời khẳng định rằng một ngôi sao mới của Champions League đã xuất hiện.

Với Barcelona, kết quả hòa 3-3 này như gáo nước lạnh. Họ tiếp tục đánh rơi điểm, rơi xuống vị trí thứ 11, ngoài nhóm tự động vào vòng 1/8, và có nguy cơ phải tranh vé play-off nếu không sớm cải thiện phong độ. Một thực tế khó nuốt với đội bóng từng vào bán kết mùa trước.

Barcelona sẽ có cơ hội chuộc lỗi khi làm khách trước Chelsea tại Stamford Bridge vào ngày 26/11, Còn với Forbs, đêm lịch sử ở Brugge có thể chỉ là khởi đầu cho một hành trình vươn tầm ngôi sao mà cả châu Âu đang hồi hộp dõi theo.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

