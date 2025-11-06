Tình cảnh bi đát của Ajax

Rạng sáng 6/11, Ajax thảm bại 0-3 trên sân nhà trước Galatasaray ở vòng phân hạng Champions League.

Sự sa sút của Ajax không chỉ nằm ở kết quả trên sân.

Ajax từng là một thế lực đáng gờm với đỉnh cao là 4 danh hiệu C1/Champions League. Thành tích tốt gần nhất họ có được là vào bán kết Champions League mùa 2018/19 và xa hơn là thua MU ở chung kết Europa League 2016/17.

Thế nhưng, sau 4 lượt trận của vòng phân hạng Champions League 2025/26, Ajax đang là đội tệ nhất giải. Cú hat-trick của Osimhen ngay tại sân Johan Cruyff nhấn chìm Ajax, đẩy họ chìm vào tăm tối.

Trước trận, Ajax nhận nhiều kỳ vọng vì ưu thế chơi trên sân nhà và đón tiếp một Galatasaray được xem là vừa sức, khác với Chelsea, Inter Milan hay Marseille - 3 đối thủ họ gặp trước đó tại Champions League năm nay. Trong quá khứ, Ajax cũng chưa bao giờ e ngại các đại diện Thổ Nhĩ Kỳ ở sân chơi châu lục mà con số thắng 12/14 lần chạm trán là minh chứng rõ ràng.

Thế nhưng, Ajax tiếp tục chơi bạc nhược. Họ thậm chí không ghi nổi một bàn vào lưới Galatasaray. Sau 4 trận, Ajax đứng cuối bảng xếp hạng với 0 điểm, 14 bàn thua và chỉ ghi được 1 bàn. Họ đang là đội tệ nhất Champions League mùa này.

John Heitinga, dù là một huyền thoại của Ajax với tư cách cầu thủ, đang chật vật trong việc truyền cảm hứng và định hình lối chơi cho đội bóng. Theo giới chuyên môn, ban lãnh đạo Ajax trả giá khi đặt niềm tin vào cựu danh thủ Hà Lan, một người còn quá non kinh nghiệm làm HLV. Kể từ khi Heitinga tiếp quản ghế nóng, Ajax chỉ giành được 5 chiến thắng, 5 trận hòa và để thua 7 sau 17 trận trên mọi đấu trường.

Tỷ lệ thắng chưa đến 50% là một con số đáng báo động đối với một đội bóng từng thống trị Eredivisie và tạo dấu ấn ở châu Âu. Ajax rõ ràng cần một cuộc cải tổ lớn hơn để cứu vãn tình hình.