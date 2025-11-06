Sao Chelsea bị chỉ trích là thảm họa

Cơn ác mộng chấn thương vẫn đeo bám tiền vệ Romeo Lavia trong trận hòa 2-2 của Chelsea trước Qarabag tại Champions League rạng sáng 6/11.

Lavia (phải) lại chấn thương.

Lavia chỉ thi đấu vỏn vẹn 8 phút trước khi dính chấn thương, buộc HLV Enzo Maresca phải đưa Moises Caicedo vào sân thay thế. Kể từ khi cập bến Stamford Bridge, bản hợp đồng trị giá 58 triệu bảng liên tục vật lộn với các vấn đề thể lực, đặc biệt là chấn thương gân kheo nghiêm trọng khiến anh bỏ lỡ gần như toàn bộ mùa giải 2024/25.

Chelsea hiện vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về mức độ nghiêm trọng của chấn thương này. Trong hơn 2 năm qua, Lavia vắng mặt 77 trận với 9 ca chấn thương khác nhau tại Chelsea.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Chelsea tỏ ra tiếc nuối cho Lavia. Một người bình luận: “Thật tội cho Lavia, cậu ấy có lẽ là một trong những cầu thủ dính chấn thương nhiều nhất ở tuổi này”. Một người khác cho rằng: “Lavia bị vận đen đeo bám”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến gay gắt hơn khi cho rằng Lavia là “bản hợp đồng thảm họa” của Chelsea. Dù sở hữu tiềm năng lớn, tiền vệ này lại quá mẫn cảm với chấn thương và có đóng góp hạn chế kể từ khi gia nhập đội bóng.

HLV Maresca từng nhấn mạnh trước trận đấu rằng mục tiêu lớn nhất của Lavia lúc này là “duy trì thể lực và tránh tái phát chấn thương”. Ông lấy tấm gương của đội trưởng Reece James – người từng trải qua giai đoạn tương tự – làm ví dụ điển hình.

Chelsea hiện xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng Champions League, với chỉ 2 chiến thắng sau 4 lượt trận.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.