Yamal liên tục tỏa sáng

Rạng sáng 6/11, Barcelona gặp nhiều khó khăn trước chủ nhà Club Brugge ở vòng phân hạng Champions League.

Trận đấu trên sân Jan Breydel diễn ra kịch tính ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hai đội thi đấu với tốc độ cao và mang đến cho người hâm mộ 3 bàn thắng chỉ trong 17 phút.

Phút thứ 6, Carlos Forbs phá bẫy việt vị, trước khi căng ngang cho Tresoldi băng vào đệm cận thành, mở tỷ số cho Club Brugge. Tuy nhiên, Barca chỉ cần 2 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, khi Ferran Torres gỡ hòa, cũng bằng một cú dứt điểm cận thành.

Club Brugge chơi đầy ấn tượng trên sân nhà.

Sau bàn gỡ, nhà vô địch La Liga dồn đội hình lên tấn công, để rồi nhận gáo nước lạnh là bàn thua thứ 2 ở phút 17. Sau một pha dàn xếp phạt góc rườm rà, Barca để mất bóng vào chân đối thủ. Forbs thoát xuống rất nhanh sau đường chọc khe của đồng đội rồi dứt điểm lạnh lùng, hạ thủ môn.

Sang hiệp hai, Barca không còn lựa chọn ngoài việc dốc toàn lực để tìm bàn gỡ. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, trong đó có 2 lần dứt điểm trúng khung gỗ, đội khách mới có thể quân bình tỷ số nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Lamine Yamal. Sao trẻ sinh năm 2007 một mình đi bóng qua hàng loạt hậu vệ rồi hạ nốt thủ thành Nordin Jackers trước sự ngỡ ngàng của CĐV Bỉ.

Lần đầu tiên sau gần nửa năm, Yamal mới ghi bàn trong 2 trận chính thức liên tiếp.

Hy vọng về màn lội ngược dòng vừa lóe lên, Barca lại thủng lưới vì cố gắng dâng cao hàng thủ để bẫy việt vị. Phút 64, Forbs tiếp tục ghi dấu ấn với tình huống mở tốc từ giữa sân, trước khi bấm bóng kỹ thuật, không cho Szczesny cơ hội cản phá.

Trong thế trận khó khăn, Barca phải nhờ đến một pha bóng may mắn mới có thể gỡ hòa. Phút 77, Yamal chuyền cho Robert Lewandowski nhưng bóng lại đi trúng đầu Christos Tzolis, đổi hướng đi vào lưới.

Kịch tính được đẩy lên ở quãng thời gian bù giờ. Szczesny bất ngờ có pha xử lý lóng ngóng trước khung thành và để Romeo Vermant đoạt bóng rồi sút vào lưới trống. Sau khi tham khảo video làm chậm, trọng tài chính Anthony Taylor tước bàn thắng của Club Brugge do xác định cầu thủ chủ nhà đã phạm lỗi. Trước đó, VAR cũng cứu đội khách khỏi một quả phạt đền, sau pha va chạm của Alejandro Balde trong vùng cấm.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 3-3. Barca hiện đứng thứ 11 với 7 điểm. Trong khi đó, Club Brugge chấm dứt mạch trận thua và vươn lên thứ 22.