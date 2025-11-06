Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Địa chấn tại Champions League

  • Thứ năm, 6/11/2025 04:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 6/11, đội bóng tí hon Pafos quật ngã Villarreal 1-0 ở vòng phân hạng Champions League.

Pafos (áo xanh) đánh bại đối thủ mạnh vượt trội.

Pafos viết nên trang sử mới cho bóng đá Cyprus khi đánh bại Villarreal nhờ cú đánh đầu quyết định của Derrick Luckassen. Đây là chiến thắng đầu tiên của Pafos ở giai đoạn vòng bảng, đồng thời giúp họ trở thành đội bóng Cyprus đầu tiên kể từ năm 2011 giành chiến thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Pafos bị đánh giá rất thấp ở League Phase, Champions League. Giá trị đội hình của CLB này chỉ là 26,2 triệu euro (theo Transfermarkt), trong khi Villarreal sở hữu dàn sao có tổng giá trị đến 280 triệu euro.

Trước trận đấu, cả hai đội đều chưa có chiến thắng nào ở bảng đấu và điều đó khiến cuộc chạm trán diễn ra đầy căng thẳng. Villarreal khởi đầu không tệ khi Domingos Quina và Nicolas Pepe liên tục tạo ra những pha tấn công nguy hiểm nhưng không thắng được hàng thủ kiên cường của chủ nhà. Thủ môn Neofytos Michail có pha cản phá xuất sắc trước cú dứt điểm cận thành của Pape Gueye, giữ vững thế cân bằng cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, Pafos bất ngờ tăng tốc. Phút 53, từ quả phạt góc của Ken Sema, trung vệ Luckassen bật cao đánh đầu tung lưới Villarreal, mang về bàn thắng lịch sử cho đại diện Cyprus. Sau khi có bàn mở tỷ số, Pafos chơi kín kẽ, chặt chẽ và phòng ngự đầy kỷ luật.

Villarreal dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối, tung vào sân cả Tani Oluwaseyi, Gerard Moreno và Santi Comesana, nhưng mọi nỗ lực đều bị hàng thủ thép của Pafos hóa giải.

Chiến thắng này không chỉ giúp Pafos có trận giữ sạch lưới thứ 3 tại vòng phân hạng mà còn đẩy Villarreal vào thế khó khi đội bóng Tây Ban Nha chỉ có 1 điểm sau 4 trận, đồng thời chưa ghi nổi bàn nào trong hai thất bại gần nhất. Với tinh thần chiến đấu quả cảm và sự kỷ luật, Pafos đang trở thành câu chuyện cổ tích đẹp nhất của Champions League mùa này.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

HLV Wenger chỉ ra hai CLB có thể ngăn cản Arsenal

Cựu HLV Arsene Wenger cho rằng Arsenal đang có cơ hội thật sự để giành Champions League mùa này, nhưng khẳng định Bayern Munich và PSG là hai đối thủ có thể ngăn cản hành trình của đội bóng cũ.

11 giờ trước

Duy Anh

