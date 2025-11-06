Lịch sử gọi tên Garnacho

Alejandro Garnacho đi vào lịch sử Champions League với bàn thắng cho Chelsea vào lưới Qarabag rạng sáng 6/11.

Garnacho lập công cho Chelsea. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ chạy cánh người Argentina vào sân từ băng ghế dự bị ở đầu hiệp hai, khi đội nhà bị Qarabag dẫn 1-2. Đến phút 52, Garnacho tỏa sáng với pha lập công giúp Chelsea gỡ hòa 2-2. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Pha lập công này giúp Garnacho trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho hai CLB Anh khác nhau tại Champions League trước tuổi 21. Trước đó, anh từng ghi bàn tại đấu trường này trong màu áo MU vào năm 2023, khi mới 19 tuổi.

Sau khi rời sân Old Trafford để gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Garnacho đang nỗ lực cạnh tranh suất đá chính. Anh mới có 2 pha lập công cho “The Blues” sau 9 trận trên mọi đấu trường.

Dù cá nhân Garnacho tỏa sáng, màn trình diễn của toàn đội Chelsea trước Qarabag lại khiến người hâm mộ thất vọng. Được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Enzo Maresca lại thi đấu thiếu gắn kết và suýt phải trả giá nếu không có khoảnh khắc lóe sáng của cựu cầu thủ MU.

HLV Maresca thực hiện 7 sự thay đổi so với đội hình đá chính trong chiến thắng trước Tottenham ở Premier League hôm 2/11. Những trụ cột như Moises Caicedo, Enzo Fernandez hay Pedro Neto đều được cho nghỉ, khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng.

Với trận hòa này, Chelsea vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng knock-out Champions League, nhưng HLV Maresca thừa nhận đội bóng cần cải thiện mạnh mẽ nếu muốn tiến sâu.

