Greenwood và đồng đội gục ngã bởi bàn thua phút 90+2

Rạng sáng 6/11, ngay tại thánh địa Velodrome, Atalanta quật ngã Marseille 1-0 ở vòng phân hạng Champions League.

Atalanta giành 3 điểm rời xứ Lục lăng.

Cú sút lạnh lùng ở phút 90+2 của cầu thủ vào sân thay người Samardžić khiến cả sân Velodrome chìm trong câm lặng. Marseille thua đau trước Atalanta ngay trên sân nhà ở lượt trận thứ 4 vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26, một kết cục phơi bày sự mong manh của đại diện nước Pháp ở đấu trường châu Âu.

Trước trận, hai đội chỉ hơn kém nhau 1 điểm và cùng đặt mục tiêu giành chiến thắng thứ hai để mở rộng cánh cửa đi tiếp. Marseille nhập cuộc chủ động, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Hàng công với Greenwood và Aubameyang chơi nhạt nhòa, trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm ở những tình huống then chốt. Atalanta kiên trì phòng ngự phản công và được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng định mệnh ở phút bù giờ.

Trận thua này là cú giáng mạnh với Marseille, đội bóng từng bất bại 8 trận sân nhà liên tiếp ở các giải đấu UEFA. Lần đầu tiên sau gần một năm, Velodrome không còn là pháo đài. Ba thất bại liên tiếp khiến thầy trò Gasset rơi xuống vị trí thứ 25 trên bảng xếp hạng Champions League mùa này, chỉ có 3 điểm sau 4 trận và đối mặt nguy cơ bị loại sớm.

Ở chiều ngược lại, Atalanta đang dần hồi sinh dưới thời HLV Ivan Juric. Sau chuỗi trận bế tắc, đội bóng vùng Bergamo cuối cùng cũng tìm lại bản năng ghi bàn. Với 7 điểm sau 4 trận, Atalanta vươn lên vị trí thứ 16 và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào top 24 đội cuối vòng phân hạng.

Velodrome từng là nơi Marseille gieo ác mộng cho đối thủ. Giờ, chính họ mới là người mơ tỉnh giữa đêm lạnh châu Âu.