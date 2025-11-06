Haaland đi vào lịch sử Champions League

Rạng sáng 6/11, Erling Haaland tỏa sáng trong trận thắng 4-1 của Man City trước Dortmund ở vòng phân hạng Champions League.

Haaland thăng hoa ở mùa giải năm nay.

Phút 29 trận đấu trên sân Etihad, Jeremy Doku đột phá dũng mãnh xuống đáy biên rồi căng ngang vừa tầm để Erling Haaland vung chân sút tung lưới Dortmund. Đây đã là trận đấu thứ 5 liên tiếp ở Champions League, ngôi sao sinh năm 2000 ghi bàn.

Theo Squawka, Haaland là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu ghi bàn trong 5 trận liên tiếp cho 3 đội bóng khác nhau RB Salzburg (2019/20), Borussia Dortmund (2020/21) và Manchester City (2025/26).

Mùa giải mới diễn ra được 3 tháng, Haaland ghi dấu giày vào 30 bàn thắng, trong đó có đến 27 pha lập công, thành tích không cầu thủ nào ở top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu có thể chạm đến.

Không chỉ có Haaland, Phil Foden cũng có ngày thi đấu thăng hoa với 2 bàn thắng đều từ những cú sút xa đẹp mắt. Kể từ đầu mùa giải 2023/24, tiền vệ người Anh ghi 10 bàn thắng từ ngoài vùng cấm cho Manchester City trên mọi đấu trường, nhiều nhất trong số các cầu thủ chơi cho các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh trong thời gian này.

Man City giữ vững mạch bất bại từ đầu mùa (3 thắng, 1 hòa) và vươn lên vị trí thứ 4 với 10 điểm ở League Phase, Champions League. Trong khi đó, Dortmund thua trận đầu tại Champions League và đứng thứ 14 với 7 điểm. Vòng tiếp theo, thầy trò Pep Guardiola sẽ gặp Leverkusen, trong khi Dortmund đấu Villarreal.