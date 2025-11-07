Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo: 'Beckham đẹp trai, tôi hoàn hảo'

  • Thứ sáu, 7/11/2025 11:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong buổi trò chuyện với nhà báo Piers Morgan, Cristiano Ronaldo một lần nữa gây tranh cãi khi thẳng thắn tuyên bố bản thân thu hút hơn David Beckham.

Ronaldo khẳng định bản thân hoàn hảo hơn Beckham.

Khi Morgan hỏi: "Anh có nghĩ mình đẹp trai hơn Beckham không?", CR7 đáp tỉnh bơ: "Còn tùy. Với tôi, vẻ đẹp không chỉ khuôn mặt, mà cả tổng thể". Nhưng khi được Morgan gặng hỏi thêm: "Nếu hai người cùng đi dọc Copacabana (bãi biển nổi tiếng ở Rio De Janeiro, Brazil) trong 10 phút, ai sẽ thu hút nhiều ánh nhìn hơn?". Ronaldo không ngần ngại nói: "Tôi, 100%".

Morgan bật cười: "Tôi biết mà, chỉ cố chọc anh thôi". Nhưng Ronaldo không dừng lại ở đó. Anh chốt lại bằng câu nói khiến mạng xã hội nổ tung: "Mặt Beckham thì đẹp thật, nhưng phần còn lại bình thường. Còn tôi thì không bình thường, tôi hoàn hảo".

Dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn dành lời tôn trọng cho biểu tượng nước Anh: "Tôi thích anh ấy, Beckham nói năng hay và dễ mến. Một người đàn ông tuyệt vời và chân thành. Khi cha tôi mất, anh ấy trở thành hình mẫu người cha trong bóng đá của tôi. Một người nói được, làm được".

Ronaldo tin bản thân thu hút hơn Beckham nếu cùng đi dạo trên bãi biển.

Cuộc phỏng vấn không chỉ xoay quanh vẻ đẹp. Ronaldo còn khẳng định mình là người nổi tiếng nhất hành tinh, thậm chí tự tin nói: "Hãy thử làm một cuộc khảo sát toàn cầu xem ai nổi tiếng hơn. Tôi hay Donald Trump? Tôi tin ngay cả trên những hòn đảo nhỏ, người ta cũng biết tôi hơn".

Thực tế, tuyên bố của CR7 không hẳn vô căn cứ. Anh hiện là người được theo dõi nhiều nhất thế giới trên Instagram và sở hữu hơn 1 tỷ người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, vượt xa cả Beckham. Ngoài ra, Ronaldo cũng cán mốc tài sản 1 tỷ USD, khẳng định vị thế ngôi sao toàn cầu không chỉ trên sân cỏ mà cả trong văn hóa đại chúng.

Tự tin, kiêu ngạo nhưng vẫn đầy duyên dáng, đó là Ronaldo. Và khi anh nói mình "hoàn hảo", có lẽ không chỉ nói về vẻ ngoài, mà còn là cách anh luôn tin mình sinh ra để khác biệt.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

