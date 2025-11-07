Cách Ronaldo làm giàu ngoài sân cỏ

Cristiano Ronaldo cho biết kế hoạch sau khi giải nghệ của anh là tập trung phát triển đế chế kinh doanh CR7.

Ronaldo có đế chế kinh doanh ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Trong buổi phỏng vấn trên kênh YouTube của Piers Morgan, Ronaldo cho biết anh vẫn duy trì liên lạc hàng ngày với người phụ trách quản lý danh mục đầu tư cá nhân. “Tôi không ám ảnh bởi tiền bạc, nhưng khi bạn đạt đến một đẳng cấp nhất định, tiền không còn là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, có thêm vẫn luôn là điều tốt", CR7 chia sẻ.

Siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định sau khi treo giày, anh sẽ dành toàn bộ thời gian để phát triển các công ty và thương hiệu mang tên mình.

Theo Bloomberg, Ronaldo là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá trở thành tỷ phú. Bên cạnh sự nghiệp lừng lẫy trên sân cỏ, cựu tiền đạo Juventus đã xây dựng thành công một “đế chế” kinh doanh khổng lồ.

Ronaldo tập trung xây dựng thương hiệu cá nhân. Ảnh: Reuters.

Dưới thương hiệu CR7, anh sở hữu chuỗi khách sạn sang trọng tại Lisbon, Madrid và New York; công ty chuyên về cấy tóc tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia châu Âu, cùng các dòng sản phẩm thời trang, giày dép và phụ kiện.

Ngoài ra, Ronaldo còn đầu tư vào chuỗi phòng gym và một công ty chuyên sản xuất nội dung số. Tất cả góp phần củng cố vị thế của anh không chỉ là biểu tượng thể thao toàn cầu mà còn là doanh nhân thành đạt.

“Khi bạn nhìn vào danh sách kỷ lục của bóng đá, tên tôi luôn ở vị trí hàng đầu. Điều đó không khiến tôi ngạc nhiên, bởi tôi hiểu rõ tiềm năng của bản thân – cả trong và ngoài sân cỏ", Ronaldo nói.

Ngôi sao sinh năm 1985 sẽ bước sang tuổi 41 vào năm tới. Hợp đồng hiện tại giữa anh và Al Nassr kéo dài đến tháng 6/2027. Ronaldo thừa nhận thời điểm chia tay sân cỏ “đang đến gần”, nhưng với anh, một chương mới rực rỡ trong lĩnh vực kinh doanh lại đang bắt đầu.

